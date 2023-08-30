粿寶芋仙草買1送1！鮮芋仙插旗信義A8 限定款冰品上桌
連鎖甜品「鮮芋仙」自9月1日起，將舉辦一年一度的週年慶活動。今年特別以「月餅及玉兔」的概念，結合花生冰沙、芋頭丁、蜜紅豆等元素，推出專屬甜品「瑞比特愛睏」。另外活動期間消費滿100元，就贈送「鮮芋仙生日卡」。同時鮮芋仙也將於新光三越信義新天地A8、誠品新店裕隆城開設新店，開幕可享「粿寶芋仙草買1送1」、「免費兌換經典凍類」等不同優惠。
本次針對週年慶所推出的「瑞比特愛睏」，將夏季限定的花生冰沙結合芋頭丁、蜜紅豆，搭配剉冰，再淋上布蕾奶霜，最後躺上一隻蓋著大福棉被的兔兔冬瓜茶凍，兼具清涼感與可愛。9月1日至9月30日期間消費滿100元，即可贈送「鮮芋仙生日卡」1章，憑卡消費，可享6種商品的加購優惠。
鮮芋仙也將與台灣藝術品牌NCI STUDIOS跨界合作，自9月推出限定聯名霜淇淋「仙草×杏仁霜淇淋」，以黑白雙色向美國塗鴉藝術家Keith Haring致敬。黑色為鮮芋仙的經典仙草口味，白色則是濃郁杏仁口味，帶來獨特的混搭滋味，最後再灑上愛心糖片增添口感。9月1日至9月25日期間於台北誠品南西NCI STUDIOS新櫃開幕期間販售，單隻120元，售完為止。
鮮芋仙同時預告，將於9月1日插旗新光三越信義新天地A8的B2美食街，9月中下旬將再進駐誠品新店裕隆城。全新門市也將菜單升級，推出「泰奶豆花」與「隱藏版豆花」。針對信義A8店，9月1日、9月5日的12:00、18:00，追蹤官方社群，即可兌換經典凍類1份。9月2日至9月4日的11:00、18:00，可享「粿寶芋仙草買1送1」，每時段各限量50組。9月5日至9月30日，消費滿200元，即可獲得百元折價券1張。
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