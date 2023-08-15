「火影忍者一樂拉麵」前進新竹 這3天招牌拉麵限量99元

全球發行突破2億本漫畫的《火影忍者》，由正版官方授權、還原卡通中主角最愛的「一樂拉麵」，繼在信義威秀打造「火影忍者一樂拉麵旗艦店」後，現在將現身新竹大魯閣湳雅廣場，於8/16展開試營運，試營運首三日8/16至8/18，台北和新竹店同步推出每日各將限量前99碗「招牌豚骨拉麵」只要99元就能吃到。

「一樂拉麵」主打除了有仿真動漫場景的拉麵屋台座位，還有集齊9隻尾獸和結印手勢的牆面，從店裝的特製桌椅、布簾到餐點、餐具等細節都很講究，還原動漫經典場景，勢必掀起新竹火影迷的朝聖話題。

隨著「一樂拉麵」新竹店展開，台北信義店與新竹湳雅店同步優惠方案出爐。針對學生族的優惠，即日起至8/31憑學生證用餐，即可享有招牌拉麵特價199元，每張學生證可優惠一碗，可趁暑假跟好朋友約起來。

8月剛好適逢一樂拉麵老闆「手打」的生日，只要於8月底前來店消費拉麵，並於限時動態或貼文打卡祝福手打老闆生日快樂，即享有「叉燒免費加大份量」一次。

且8/16至8/18這三天，台北和新竹店每日各將限量前99碗「招牌豚骨拉麵」，更推出百元有找99元優惠價。新竹店加碼限定活動，8/16至9/30期間至新竹店用餐滿800元，還有機會可以抽一年份拉麵、拉麵餐具組等好禮。