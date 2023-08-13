防水科技、日式工藝加持 丹寧服飾不只變潮還很實穿！

雖然是以戶外機能服飾為基礎，但The North Face Urban Exploration系列，總能打破既定印象與場合限制。特別是8月的新品中，結合了GORE-TEX防水科技的丹寧系列，還加上DWR防潑水處理，實穿性大增讓人關注。而牛仔褲大廠Levi’s®則在這季獻上全新Made in Japan頂級高端支線產品，藉由日式工藝提升丹寧服飾到新境界。

這季The North Face Urban Exploration系列的丹寧服飾，既有GORE-TEX科技加持，加上防水、排濕與耐磨三效合一的DWR防潑水處理，讓耐用防水度大增。像是其中最吸睛的全套牛仔藍防水透氣連帽衝鋒衣與多口袋衝鋒褲，自帶GORE-TEX防水保證，衝鋒衣褲的口袋搭配安全拉鍊，減少隨身物品受雨水侵襲的機率。而女生的小A字版型丹寧外套則採用Cordura耐磨布料製成，並加入CoolMax排汗透氣纖維，帶來輕盈酷涼的穿著體驗。

Levi’s®選用日本著名丹寧布料廠中最高頂級「赤耳」面料，製成Made in Japan頂級高端支線的褲款及外套。圖／Levi’s®提供

Levi’s®選用日本著名丹寧布料廠中最高頂級「赤耳」面料，製成Made in Japan頂級高端支線的褲款及外套。為彰顯日系美學的特色，Levi’s®在這系列中運用多式深淺色澤面料拼接出箭形的限定季節單品，備受潮流玩家的關注。除此之外，還包含限定女款 Column高腰直筒、BARREL復古高腰繭型，以及Boyfriend高腰男友褲型；男款則以多種水洗技法打造511TM修身窄管、502TM舒適錐形、512TM修身錐形等多樣褲款。不可錯過的還有Type II和Type III丹寧夾克外套，俐落剪裁線條搭配挺拔兼具柔軟布料，提升整體穿搭質感。

Levi’s® Made in Japan高端支線復古高腰繭型丹寧褲，7,090元。圖／Levi’s®提供

The North Face Urban Exploration系列男款牛仔藍防水透氣多口袋衝鋒褲，10,380元。圖／The North Face提供

Levi’s® Made in Japan高端支線511TM修身窄管丹寧褲，7,390元。圖／Levi’s®提供

The North Face Urban Exploration系列男款牛仔藍防水透氣抽繩連帽衝鋒衣，19,880元。圖／The North Face提供

Levi’s® Made in Japan高端支線女款Type II丹寧夾克外套，7,900元。圖／Levi’s®提供

The North Face Urban Exploration系列牛仔短版外套，9,880元。圖／The North Face提供