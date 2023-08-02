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鮭魚控必收！爭鮮「鮭魚便當盒」開賣 88節加碼送星鰻
喜歡吃鮭魚嗎？爭鮮餐飲為提倡環保，全新推出「鮭魚造型雙層餐盒」，將環保餐盒化身成為鮭魚壽司，帶來可愛的用餐體驗。同時為慶祝父親節，爭鮮也針對旗下不同品牌，推出滿額送「一本星鰻」、「特上厚切鮭40元」、「鮭貝甜蝦盛加購優惠」等不同方案。
本次新推出的「鮭魚造型雙層餐盒」採用橘白雙色設計，上層呈現出鮭魚切片的經典造型，下層則是白色餐盒，堆疊在一起時，還帶有「鮭魚壽司」般的趣味感。餐盒也內附餐具，並適用冷藏、微波加熱，不論上班帶便當或出遊野餐均可適用。即日起於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、爭鮮gogo限量販售，消費加價199元即可加購，爭鮮會員可使用點數50點加149元加購。此外，爭鮮更加入響應媽媽氣候行動聯盟（簡稱媽盟），9月30日前於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS自備餐盒消費，滿200元現折10元。
父親節將近，爭鮮餐飲集團旗下品牌也推出一系列限定活動。8月8日當天於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市單筆消費滿1,000元，就送「一本星鰻」1份（價值120元），數量有限，送完為止。MAGiC TOUCH門市於8月7日至8月8日，「特上厚切鮭」原價60元，特價40元。8月5日至8月8日至定食8消費定食，60元即可加購「鮭貝甜蝦盛」1份。
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