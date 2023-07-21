企業家山居歲月／蓮城到恆春 與台灣最美祕境相遇

氣候宜人的秋天，正是適合出遊的好天氣。有行旅推出最精巧的小團，將帶著旅人探訪屏東原鄉祕境、聆聽國寶級音樂會，或是入住花東的度假風格頂級旅宿、飛越縱谷，來趟奢華舒心的島內之旅。

身心沉浸最後桃花源

被視為「台灣最後的桃花源」的恆春，擁有豐富的自然景觀與人文故事；獨特的時間流動感與閒適氛圍，也能為遊客帶來療癒身心的極致放鬆。至於面積遼闊的花蓮，擁有無數美麗的風光，更有著多座奇特異域，等著旅人悉心發掘。

有行旅本次所規畫的恆春行程中，將帶著玩家入住旭海牡丹灣Villa。此處占地7,000多坪，四周群山環繞，隔絕出僻世風景，並且伴隨著18米的護城河，同時園區擁有近萬棵原生種林木，青翠的綠意與遠方山頭相連一氣，舉目皆是青山綠水，無比賞心悅目，身在其中彷彿來到真正的桃花源。獨立宅院的Villa沿著山中湖畔而築，戶戶皆享有私人室內檜木風呂與戶外原石湯池，提供100%碳酸氫鈉美人湯原泉，讓每位房客都能享受專屬的溫度、完全地釋放壓力。

旭海牡丹灣Villa沿著山中湖畔而築，隔絕出僻世風景。圖／摘自旭海牡丹灣Villa官網

聆賞國寶級傳統音樂

除此之外，旅途中獨家安排兩場國寶級音樂盛宴，由致力於文史與音樂保存的月琴師與排灣族傳統口鼻笛保存者，透過幾近失傳的傳統樂器，在悠揚又動人的樂聲中，引領旅人感受珍貴的台灣無形文化資產，並且體會排灣族的美麗與故事。

另外牡丹鄉的教會長老古英勇，過去花費數年調查在地歷史，融合人文與自然背景，劃定 「牡丹十景」，打造出人文與自然兼備的知性之旅。在長老帶領之下，走讀並且發掘牡丹灣文化寶藏，也為旅程增添更深刻的知性回憶。

入住奇幻旅宿 體驗空中超跑

台灣的美，不僅在恆春。以花東縱谷為主題所設計的「蓮城 解鎖雙宮奇幻之旅」，特別規畫入住以原汁原味的峇里島古典皇室風格所打造的「峇里布達雅」。此間旅宿占地3,000多坪，耗時3年興建，館內引入幾近失傳的峇里島雕刻藝術品，大量採用高級柚木作為素材，並且栽植高達30種以上的南洋植被，環境清幽寂靜、滿園馨香，真實呈現峇里島傳統古典文化精髓與藝術人文風情，擁有如同峇里烏布皇宮的王室氣派。

旅程中，團員將在教練指導下，親自駕駛有「空中超跑」之稱的義大利輕航機，以時速170公里飛越花蓮平原，穿過雲層，盤旋花東縱谷高空，一次飽覽世外桃源的綺麗美景。並且還將前往全台唯一以香草為主題的特色莊園「秧悅美地」，在2萬坪腹地的自然莊園中，可以跟著導覽老師深度探索，感受香草帶來的舒心療癒，還能夠在料理工作室品味特色香草午宴。

「峇里布達雅」延請皇室工匠操刀與指導設計，宛若烏布皇宮。圖／ 有行旅提供