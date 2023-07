Uber Eats 攜手500碗舉辦小吃市集　7月29、30日到華山吃美食、拍美照

致力推廣台灣美食的Uber Eats,攜手第一份在地觀點小吃新指南「500碗」,雙方共同舉辦「500碗|Uber Eats 美食小吃市集」,其中台北場將在7月29、30日周末兩天,在台北華山中4A登場,齊聚15間台灣各式小吃,包括重量級500碗得主、人氣 Uber Eats 商家合作夥伴等,到現場吃喝感受專屬台灣道地的小吃風味,並提供 Uber One 會員多項專屬優惠和活動體驗。

500碗邀請台灣50位跨界名人,每人選出心中最愛吃的10碗小吃,全台共有441間小吃入選,呈現出台灣在地小吃的新指南;Uber Eats 更是結合台灣眾多美食店家,將熱騰騰的美食外送到家,在家也能享受到500碗的小吃美味。

500碗得主、Uber Eats人氣店家出攤

雙方合作的「500碗|Uber Eats美食小吃市集」台北場中,眾多500碗得主出攤共襄盛舉,如國師唐綺陽推薦的「紅花鹹水雞」,將推出鹹水雞套餐,奧運羽球金牌王齊麟熱愛推薦的「福德涼麵」,也是500碗 Uber Eats 優食獎得主,每天現場限量推出100份涼麵;經營超過百年也入選500碗的「小春園滷味」,也將出攤推出眾多滷味。

台灣羽球之光王齊麟推薦的「福德涼麵」榮獲500碗「Uber Eats優食獎」殊榮,於全台的台灣小吃店家中脫穎而出。圖/Uber Eats提供

500碗得主「指有雞飯」現場將帶來椒麻雞,開啟味蕾的體驗;同樣入選的「Double V」更將與「拾穗Bakery」聯名推出冰淇淋三明治。而 Uber Eats 人氣店家「大苑子」,現場推出眾多清涼的水果飲品。還有更多重量級攤位將陸續公布。

經營超過百年也入選500碗的「小春園滷味」,將出攤推出多款滷味。圖/蔡辰男提供

Uber One會員 獨享市集專屬優惠

「500碗|Uber Eats 美食小吃市集」現場,也提供 Uber One 會員專屬獨家優惠,包括可以免費搶先使用當紅的拍貼機,與朋友們一起留下美照。攤位們也將提供 Uber One 會員優惠,如「紅花鹹水雞」,會員消費贈送國師唐綺陽最愛吃的筍片或鳥蛋一份,「小春園滷味」則贈送滷蛋一份,「指有雞飯」讓 Uber One 會員消費就能折價10元。

500碗得主「指有雞飯」現場將帶來椒麻雞,開啟味蕾的體驗。圖/指有雞飯提供

現場出攤的 Uber Eats 人氣店家「大苑子」,只要 Uber One 會員購買兩杯或兩罐,就送品牌保冷袋。

炎炎夏日,7月29、30日周末兩天,就到台北華山中4A,享受各式各樣的台灣小吃美食,吹冷氣、聽音樂,還有超酷的拍照打卡裝置,現場只要於市集內消費,並拍照打卡公開上傳個人FB或IG,標註 #UberEats #500碗 #UberOne專屬優惠 ,即可免費使用乙次拍貼機。

500碗|Uber Eats美食小吃市集 台北場

時間:2023年7月29、30日(周六日)11:00~18:00

地點:台北華山文創園區中4A紅酒作業場(台北市八德路一段1號)

