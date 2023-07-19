Uber Eats 攜手500碗舉辦小吃市集　7月29、30日到華山吃美食、拍美照

致力推廣台灣美食的Uber Eats，攜手第一份在地觀點小吃新指南「500碗」，雙方共同舉辦「500碗｜Uber Eats 美食小吃市集」，其中台北場將在7月29、30日周末兩天，在台北華山中4A登場，齊聚15間台灣各式小吃，包括重量級500碗得主、人氣 Uber Eats 商家合作夥伴等，到現場吃喝感受專屬台灣道地的小吃風味，並提供 Uber One 會員多項專屬優惠和活動體驗。

500碗邀請台灣50位跨界名人，每人選出心中最愛吃的10碗小吃，全台共有441間小吃入選，呈現出台灣在地小吃的新指南；Uber Eats 更是結合台灣眾多美食店家，將熱騰騰的美食外送到家，在家也能享受到500碗的小吃美味。

500碗得主、Uber Eats人氣店家出攤

雙方合作的「500碗｜Uber Eats美食小吃市集」台北場中，眾多500碗得主出攤共襄盛舉，如國師唐綺陽推薦的「紅花鹹水雞」，將推出鹹水雞套餐，奧運羽球金牌王齊麟熱愛推薦的「福德涼麵」，也是500碗 Uber Eats 優食獎得主，每天現場限量推出100份涼麵；經營超過百年也入選500碗的「小春園滷味」，也將出攤推出眾多滷味。

台灣羽球之光王齊麟推薦的「福德涼麵」榮獲500碗「Uber Eats優食獎」殊榮，於全台的台灣小吃店家中脫穎而出。圖／Uber Eats提供

500碗得主「指有雞飯」現場將帶來椒麻雞，開啟味蕾的體驗；同樣入選的「Double V」更將與「拾穗Bakery」聯名推出冰淇淋三明治。而 Uber Eats 人氣店家「大苑子」，現場推出眾多清涼的水果飲品。還有更多重量級攤位將陸續公布。

經營超過百年也入選500碗的「小春園滷味」，將出攤推出多款滷味。圖／蔡辰男提供

Uber One會員 獨享市集專屬優惠

「500碗｜Uber Eats 美食小吃市集」現場，也提供 Uber One 會員專屬獨家優惠，包括可以免費搶先使用當紅的拍貼機，與朋友們一起留下美照。攤位們也將提供 Uber One 會員優惠，如「紅花鹹水雞」，會員消費贈送國師唐綺陽最愛吃的筍片或鳥蛋一份，「小春園滷味」則贈送滷蛋一份，「指有雞飯」讓 Uber One 會員消費就能折價10元。

500碗得主「指有雞飯」現場將帶來椒麻雞，開啟味蕾的體驗。圖／指有雞飯提供

現場出攤的 Uber Eats 人氣店家「大苑子」，只要 Uber One 會員購買兩杯或兩罐，就送品牌保冷袋。

炎炎夏日，7月29、30日周末兩天，就到台北華山中4A，享受各式各樣的台灣小吃美食，吹冷氣、聽音樂，還有超酷的拍照打卡裝置，現場只要於市集內消費，並拍照打卡公開上傳個人FB或IG，標註 #UberEats #500碗 #UberOne專屬優惠 ，即可免費使用乙次拍貼機。

500碗｜Uber Eats美食小吃市集 台北場

時間：2023年7月29、30日（周六日）11:00～18：00

地點：台北華山文創園區中4A紅酒作業場（台北市八德路一段1號）

・加入 Uber One 會員，一個月免費試用 https://t.uber.com/BTKGVI

・第一屆500碗得獎名單 https://udn.com/500bowlsaward/<