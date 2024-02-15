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菜鳥都請假！開工日辦公室「只剩4人」 上班族納悶：路上車少

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，今天開工日菜鳥全請假，只剩下幾名「老屁股」。上班族示意圖。圖片來源/ingimage
一名網友表示，今天開工日菜鳥全請假，只剩下幾名「老屁股」。上班族示意圖。圖片來源/ingimage

春節連假告一段落，大部分上班族已經開工打拚，不過許多人面臨收假症候群，紛紛喊「不想上班」、「假期放得不夠多」。一名網友透露，進到辦公室後，發現菜鳥都請假，只剩下比較資深的「老屁股」，還有人好奇問道「今天不是要上班嗎，怎麼路上車那麼少？」

今（15）日逢大年初六，是各行各業的開工日，許多公司會拜拜、放鞭炮期盼新的一年業績更旺。一名網友在PTT發文指出，自己滿懷期待去上班，結果發現菜鳥都請假，只有幾名「老屁股」準時到，讓他感嘆「悲，辦公室剩4人上班」。

也有人在PPT八卦板上，以「今天路上的車怎麼那麼少？」為題發文質疑，「今天不是要上班嗎，怎麼路上車那麼少？比平常還早15分鐘到公司，人都跑去哪了？還是我記錯日子來上班了？」

對此，過來人紛紛表示，「當然是再請3天，連休」、「請3天正解」、「假期還有4天啊」、「明天全部出來開趴」、「今天開工拿紅包，明後天都請好了，準備再衝一波」。另外也有人解釋，學校作息與上班族不同，因為明天才開學，所以早上才會顯得格外冷清。

上班族 春節

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