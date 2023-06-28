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月薪28K「月休4天」他一看地區嚇壞 過來人揭原因：惡性循環

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現一篇徵文公告，正在徵一名前台助手，月薪28K~34K，月休4天，假日工讀生則是時薪160~175元，低於法定時薪，令原po看了不禁傻眼。 圖／ingimage
有網友發現一篇徵文公告，正在徵一名前台助手，月薪28K~34K，月休4天，假日工讀生則是時薪160~175元，低於法定時薪，令原po看了不禁傻眼。 圖／ingimage

畢業季來了，新鮮人紛紛尋找心儀的工作，但福利及薪資也是挑選工作相當重要的條件。一名網友發現一篇徵文公告，正在徵一名前台助手，月薪28K~34K，月休4天，假日工讀生則是時薪160~175元，低於法定時薪，令原po看了不禁直呼，「這是什麼可怕的工作」。

一名網友在Dcard「工作板」發文，他看到彰化某個鄉鎮的徵人訊息，內容寫著徵1名前台助手，月薪28K~34K，月休4天，有三節獎金及業績獎金，另外還徵1名假日工讀，時薪160~175元，同樣有三節獎金及業績獎金，有經驗者佳，有興趣者來店履歷，原po看完後表示，「月休4天，這次的連假就4天了！！！時薪160~175？？？」，令他相當傻眼，「真是嚇死我了」。

網友紛紛表示，「鄉下地方開價都很沒水準」、「笑死，難怪鄉下口人口瘋狂外流，最好是都外流光光，全部都沒人也不用擔心開店做生意」、「鄉下地方都容易這樣，沒辦法出去的當地人為了生活，有工作就只能加減做，而因為這種鳥薪水都有人會去應徵，所以當地整體的薪資福利就會上不來，俗稱惡性循環」、「現在都已經2023了，明明要176，160到175是什麼東西，而且只月休四天？？瘋了吧」、「難怪大家都說勞基法只有北部適用」、「覺得鄉下很多這種工作，剛出社會覺得沒什麼，怕被當草莓，現在只覺得好沒人性」、「中南部的惡夢…越鄉下的地方根本沒在鳥勞基法，尤其是中小企業」。

有網友則分享經驗，「這個應該是拿來誘拐還沒錄取工作的學生，不過餐飲很多工作也是這樣，月休4天2萬6沒勞保，總結欠檢舉」、「正常，朋友在藥局工作過，真的月休四天，店長看她笨笨的就什麼事都推給她做，好險現在清醒點離職了」、「先出來幫我家鄉這種鳥薪水道歉了，打開地方求職報紙差不多都這種薪資，幾年前甚至還有工讀時薪不到3位數的，不知道現在有沒有改進…」、「三年前的我也笨笨的，我在私立幼兒園打工，園長說午休時間因為老師也可以跟著休息，所以不算薪水⋯一天只給800元（但午休時間明明還要教室佈置、顧小小孩啊）算下來一小時真的不到100」。

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