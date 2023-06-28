月薪28K「月休4天」他一看地區嚇壞 過來人揭原因：惡性循環

許多公司會有試用期，在這期間剛入職的新人薪資與福利可能會打折，視員工表現來看能否正式錄取。日前有位網友疑惑「主管認為我態度不積極，突然說要延長試用期，請問這樣合理嗎？」對此，多數人認為「這是藉口！公司只是想凹你，不打算調薪」。

2023-06-27 19:11