快訊

1月交易爆量 李同榮曝真相：房價鬆動要開始了

資深編輯與「最懂李登輝的人」結緣 再現老上海繁花熱

更鷹了！川普：再當選總統 將課徵中國大陸商品60%或更高關稅

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1生肖「迎風高飛」：財庫瞬間暴增

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／canva
圖／canva

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要順便推銷一下產品，就能不斷增加收益，有人則是搭上順風車，讓財庫瞬間暴增，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬馬

醫療保健是台灣人最重視的一環，如果你是從事販售醫療用品，或是保健食品的業者，這段時間將是你發大財的好時機，將會有許多客戶向你諮詢，詢問各種醫療保健的相關知識，你可以在說明的時候順便推銷一下產品，就能讓客戶充滿期待感，願意掏錢體驗，讓你的收益不斷增加。

第四名：血型A型+生肖屬虎

無論房市交易熱絡與否，仍有不少房屋在交易中，如果你是房仲業者，在這段時間裡，你將有機會簽下稀有標的物，這房屋將會吸引許多客人前來鑑賞，你真的無須耗費唇舌介紹，只要準時帶看，讓客人體驗現場環境，就能讓他們瞬間心動，有望在短時間內交易成功，替自己的業績再加一筆。

第三名：血型O型+生肖屬狗

無論你是經紀人，或是經紀公司老闆，這段時間將有機會簽下一隻金雞母，對方看起來似乎平凡無奇，但是請你仔細觀察，就能發現他的淺力無限，只要你多加培養，多給予機會，他將成為你的搖錢樹，為你賺進大把鈔票，但是記得要善待對方，彼此的合作關係才能長久。

第二名：血型B型+生肖屬蛇

不管你是在廠房裡工作，還是在冷氣房裡，只要是維修或維護相關的技師，在這段時間裡的工作量將大幅提升，有接不完的維修單，一波接一波的讓你不斷加班趕工，但是可千萬不要抱怨，這些努力都不會白費，你的辛勤都讓老闆看在眼裡，只要過了這波鋒頭，大筆的獎金絕對少不了你。

第一名：血型O型+生肖屬牛

投資風險有高有低，投資金額有大有小，一切都要量而為，在這段時間裡，你將接獲重大的可靠消息，能夠搭上順風車，在投資市場裡迎風高飛，讓你的財庫瞬間暴增，但是請記得，有多少錢就投入多少，千萬不要靠借貸來投資，以免壓力過大，打亂了原本的生活節奏。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

客戶 生肖 老闆 血型

延伸閱讀

下周生肖運勢／猴雞大賺過年財、龍投資有成、馬快去聯誼

2月喜從天降四生肖！蛇愛情事業兩得意、這生肖要升官了

3生肖春節旺財、4生肖欠佳 廟後方買彩券易中獎

二月吉星高照5生肖！屬龍財運亨通、屬猴有意外驚喜

相關新聞

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1生肖「迎風高飛」：財庫瞬間暴增

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要順便推銷一下產品，就能不斷增加收益，有人則是搭上順風車，讓財庫瞬間暴增，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座週報：春節運勢出爐！天秤財運佳 雙子別太緊繃

諸星過魔羯，過年期間依然要盡些責任義務，感受闔家歡樂、整體氛圍愉悅。水星進水瓶，大家喜歡到人多的地方享受年節氣氛，網路世界熱鬧、聚會邀約多，大眾對於國際事務及公共議題感興趣。火星進水瓶，積極參與各種聚會及大型活動，結識新朋友。金星進水瓶，認識志同道合的朋友，在團體中有所收穫。

每日星座運勢／雙子注意表達的方式 以免遭人排擠

2024-02-05牡羊座短評：好事連連。【整體運★★★★★】今天可謂人逢喜事精神爽，有了老天爺的相助，連緣份都來得快。不要僅僅局限於眼前的利益，好機會其實還在更遠的地方。事業運極佳，身邊的朋友易助你

殺破狼週運勢／雙子偏財運極旺、天蠍有幸運事件

天蠍座旅遊運佳，金星與火星齊聚旅遊宮位，過年期間會計劃到較高級的旅店與家人團聚，吃年夜飯，省去很多麻煩，同時又能受到高規格的款待。某些天蠍座則會趁著年假到外地旅遊，會遇到令自己覺得幸運的事情。

下周生肖運勢／猴雞大賺過年財、龍投資有成、馬快去聯誼

命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行2/4-2/10。上榜的會有誰呢?快點來看看。

你相信算命嗎？網友正反兩派意見這樣說

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「算命」話題的網路聲量表現，帶您了解網友對算命的觀點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。