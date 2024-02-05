本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1生肖「迎風高飛」：財庫瞬間暴增
在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要順便推銷一下產品，就能不斷增加收益，有人則是搭上順風車，讓財庫瞬間暴增，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。
第五名：血型AB型+生肖屬馬
醫療保健是台灣人最重視的一環，如果你是從事販售醫療用品，或是保健食品的業者，這段時間將是你發大財的好時機，將會有許多客戶向你諮詢，詢問各種醫療保健的相關知識，你可以在說明的時候順便推銷一下產品，就能讓客戶充滿期待感，願意掏錢體驗，讓你的收益不斷增加。
第四名：血型A型+生肖屬虎
無論房市交易熱絡與否，仍有不少房屋在交易中，如果你是房仲業者，在這段時間裡，你將有機會簽下稀有標的物，這房屋將會吸引許多客人前來鑑賞，你真的無須耗費唇舌介紹，只要準時帶看，讓客人體驗現場環境，就能讓他們瞬間心動，有望在短時間內交易成功，替自己的業績再加一筆。
第三名：血型O型+生肖屬狗
無論你是經紀人，或是經紀公司老闆，這段時間將有機會簽下一隻金雞母，對方看起來似乎平凡無奇，但是請你仔細觀察，就能發現他的淺力無限，只要你多加培養，多給予機會，他將成為你的搖錢樹，為你賺進大把鈔票，但是記得要善待對方，彼此的合作關係才能長久。
第二名：血型B型+生肖屬蛇
不管你是在廠房裡工作，還是在冷氣房裡，只要是維修或維護相關的技師，在這段時間裡的工作量將大幅提升，有接不完的維修單，一波接一波的讓你不斷加班趕工，但是可千萬不要抱怨，這些努力都不會白費，你的辛勤都讓老闆看在眼裡，只要過了這波鋒頭，大筆的獎金絕對少不了你。
第一名：血型O型+生肖屬牛
投資風險有高有低，投資金額有大有小，一切都要量而為，在這段時間裡，你將接獲重大的可靠消息，能夠搭上順風車，在投資市場裡迎風高飛，讓你的財庫瞬間暴增，但是請記得，有多少錢就投入多少，千萬不要靠借貸來投資，以免壓力過大，打亂了原本的生活節奏。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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