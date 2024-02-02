四血型為何「垂頭喪氣」？AB型容易沒自信 O型樂天卻有一缺點

人生起起伏伏，不可能一直維持在高點，難免會遇到陷入低谷，讓人垂頭喪氣的時候。日本網站「占TV」近來分析四血型的人，在什麼樣的時候容易垂頭喪氣。

血型A型

責任感強大的A型，在無法達成既定目標時，會因此感到垂頭喪氣，說些沮喪的話。由於個性比較現實且慎重，因此沒能完成任務的壓力，會一直在他們心中，不斷地為此嘆息。

血型B型

喜歡社交的B型，對自己的交際能力感到非常有自信。然而，如果遇到自己與人談不來的時候，平常開朗的他們，也會產生自我懷疑，以為「我是不是被大家討厭了」，深深現在負面情緒的泥沼裡。

血型O型

O型雖然看似樂天，但意外有著容易膽怯的一面。當被指派重要任務時，反而會產生退縮，認為自己沒有那個能力辦到。即便旁人加以鼓勵，滿腦子也只會想著該怎麼做，才能夠擺脫掉這項工作。

血型AB型

AB型的人好奇心旺盛，喜歡嘗試各種不同的事物。然而他們也容易感到厭煩，往往一件事情投入沒多久，就會覺得好像也沒有什麼成果認定「自己應該沒有才能吧」，而輕易地中途放棄。而類似的狀況一再發生，也會讓他們喪失自信。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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