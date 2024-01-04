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周六「小寒」越冷越好！吃臘八粥、作尾牙...農曆12月重要民俗一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為小寒示意圖。圖片來源/ingimage
圖為小寒示意圖。圖片來源/ingimage

1月6日(周六)是廿四節氣的「小寒」，民俗專家謝沅瑾老師也在臉書分享「小寒」的由來和重要習俗。原來「小寒」要冷，才是正常，還有「小寒」前後要吃臘八粥，敬佛祭祖，又能補身養血。

謝沅瑾說，通常「小寒」會在國曆的1月5日-1月7日，俗諺有云，「小寒大冷人馬安」，也就是說「小寒」期間天氣越寒冷越好，才算順了氣候，人畜才不會生病。另一個關於「小寒」的俗諺，則是「十二月雷，不免用豬槌」，也就是說「小寒」適逢農曆12月前後，若有冬雷，表示天氣異常，可能造成豬隻病死，豬農也不需要用豬槌殺豬了。

圖為小朋友用紙板畫出臘八粥。新華社
圖為小朋友用紙板畫出臘八粥。新華社

「小寒」後還可以喝臘八粥，農曆12月初八是「臘八節」，今年落在國曆的1月18日，當天要吃臘八粥。據傳12月初八是佛祖釋迦摩尼成道日，各地寺廟都會舉辦法會，也會煮粥供佛。民間「臘八粥」通常會用糯米、桂圓、荔枝乾、蓮子、紅棗、花生仁、瓜條、杏仁、松子、白果、栗子等，取八樣熬成甜粥，敬佛祭祖。

農曆12月16日是民俗上「作尾牙」的日子。由於是一年之中最後一次「作牙」，店家都會準備超多豐盛祭品，祭拜土地公，感謝祂一年來的庇佑，也祈求來年生意興隆。當天可以選吉時，到土地公廟拜拜，準備的祭品則有牲禮、水果、糕餅，與頭牙相同也要吃潤餅與刈包，來祈求明年一年的好財運。

另外公司也會吃尾牙，過去還有「食尾牙面憂憂，食頭牙蹺腳撚嘴鬚」的說法，就是尾牙宴席上雞頭對向誰，就代表他是多餘的員工，將會丟飯碗。不過這個習俗現在已經被取消了，很多尾牙宴席都不出全雞，或是雞頭對著老闆。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

小寒 尾牙 土地公

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