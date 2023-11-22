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11月末好運加身、財神降臨 3生肖有望鹹魚翻身變富豪

聯合新聞網／ 綜合報導
11月22日至26日，3生肖將有好運加身、財運飆漲的機會。示意圖/ingimage
11月22日至26日，3生肖將有好運加身、財運飆漲的機會。示意圖/ingimage

11月即將進入尾聲，根據《搜狐網指出，11月22日至26日，3生肖將有好運加身、財運飆漲的機會，除了能一掃灰暗的生活，在事業上還能鹹魚翻身變富豪，開啟人生新篇章！

生肖虎

屬虎的朋友人緣非常好，因為他們總是能保持理性且擅於社交，很容易受到大家的喜歡，常常會帶來好運。

11月22至26日，好運會紛紛降臨。事業會如魚得水，努力工作將會得到收穫，升職、加薪都不成問題。情感上也有桃花降臨，有機會收穫甜蜜的愛情，尤其是單身的朋友，有機率在15天內擺脫單身生活。

生肖蛇

屬蛇的朋友無論做什麼都非常細心，且心地善良、言行舉止都很有分寸，非常受到朋友歡迎，在生活中一路克服困難，勇敢前進。

11月22日至26日，屬蛇的人會有好運降臨，有機會贏得大獎發大財，得到無量的福報。除此之外，也會有貴人出現，透過良好的人際關係，持許累積自己的財富。屬蛇的朋友因為充滿上進心，在感情方面也能收到好消息，有機會與最喜歡的異性，有一場浪漫的邂逅。

生肖雞

屬雞的朋友容易吸引大家的注意，因為他們總是努力工作，無怨無悔，無論多麼困難或辛苦，但卻從不抱怨。加上屬雞的朋友善於言談，非常受到朋友歡迎。

11月22日至26日，將會財運飆升，好運連連，很多意外之財會降臨，各個層面都將發生翻天覆地的變化，生活將更加精彩和幸福。屬雞的朋友不會因為自己的成就而驕傲，遇到困難也不會退縮，因此在事業上能有驕人的成就，收穫吉祥如意、財富飆升的生活。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財富 單身 財運 愛情 搜狐網

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