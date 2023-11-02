11月星座運勢／水瓶多溝通、處女扮黑臉、射手變宅、2星座有望脫單

時序進入11月，占星師米薩小姐分享影片「11月星座運勢｜衝刺之月💖 做「很困難的事」就會進步」，因為火星在天蠍座，10月許多人經歷重大方向的轉折，得到很大的勇氣，去斷絕依賴很久的人事物。到了11月土星恢復順行，火星、天王星在天蠍和金牛座對沖，會得到意想不到的機會，經濟上面也會有動盪，大家會進入到不同的階段，11月、12月正好為明年暖身。星座運勢，建議參考太陽、上升星座。

▎牡羊座

金錢財運上會遇到比較大的挑戰，現在機會很多，但手上的資源有點緊繃，可能做了很多事情，但沒有理想的回饋，11月要去爭取權益，讓自己的情緒、健康、時間都恢復到較好的狀態。

▎金牛座

金牛座面對的挑戰，是對於重要他人的主導權，可能是伴侶或合作的對象，金牛需要去引導他們，按照你想要方式一起進步，而不只是配合對方的期待。過程中可能會有激烈的溝通，或是會遭遇反彈，但金牛很有想法，事情有很大機會，會照著你的期望走。

▎雙子座

之前到處遊山玩水，11月要靜下心來，去做一些枯燥但有必要的事情。如果願意慢慢負起責任，雙子可能會有更多能力可以發揮，這是社會給你高度肯定和依賴的時間。雙子座有時會因為覺得合作對象太笨，而容易生氣，但要注意不要鋒芒畢露。

▎巨蟹座

之前在摸索定位，也調整自己。11月的巨蟹想做新的嘗試，可能不會立即見效，但如果願意去改變，生活會有新的奇蹟出現。11月外在的人際關係非常活絡，單身的人有機會認識一拍即合的對象，或是出去玩會遇到很談得來的朋友，有機會在年前脫單。

▎獅子座

前陣子在金錢方面有很大支出，也有點心力交瘁。11月一切變好了，很多懸而未決的事情都有了結論，不用擔心無底洞般的付出，11月是休養生息的月份，要好好照顧情緒和身體，恢復體力之後錢財也會累積。可以大方跟長輩或貴人尋求幫助，只要你開口他們都願意幫你。

▎處女座

11月要協助身邊的人，可能是伴侶、家人或合作對象，可能需要扮黑臉，講一些不好聽但是「為他們好」的事情，處女座一頭熱，對方不一定領情，這段期間會有「恨鐵不成鋼」的心情。記住只要傳達關心和愛給對方，接著關注放回自己身上，讓自己過得更健康。

▎天秤座

11月是忍辱負重的月份，天秤座正在做很難的事情，也需要耐心應對。11月的天秤不要挑三揀四，只要能夠耐著性子做完事情，過了這階段，就會有收穫回報，自己也會成長，甚至也會解決掉之後可能的隱憂。11月要對自己有信心喔！

▎天蠍座

前陣子感情運勢不穩定，喜歡的人會有點忽遠忽近。11月很適合處理感情上的問題，天蠍要慢慢練習把話說清楚，有些之前很難接受的事情也可以試著去接受，會得到一些靈感。要避免衝動，逞口舌之快會傷人，也會影響親密關係、合作關係。

▎射手座

11月射手座在工作上會有很大進展，但也累積大量情緒，為了團體和諧，很多話都忍下來了，但是回到家記得要釋放壓力，做一些讓自己舒心的事情。射手座最近罕見會花很長時間在家休息，或是把家裡布置美美的，煮好吃的食物，這對現在的射手是療癒和休息。

▎摩羯座

11月會收到很多合作邀約，也許一開始沒有興趣，但參加後可以獲得成就感，可以考慮看看，會為未來帶來經驗和成就感。11月感情非常精彩，單身摩羯會有很多約會和邀請，有伴侶的摩羯也會重溫熱戀的感覺，可以多出去走走。

▎水瓶座

之前水瓶用玩樂的心情在工作，11月需要靜下心思考，有些事情不喜歡但無法逃避，也必須去做。要在工作上保持穩定前進的節奏，如果工作卡關，也需要和老闆、客戶、同事、家人去商量，爭取更多彈性空間，記得有些事情該談就要談，不要不好意思。

▎雙魚座

前陣子很逃避，11月開始面對問題，可望提升雙魚整體的力量。雙魚只要不逃走，勇於面對事情，11月會比之前快樂。學習是支持雙魚不斷往前突破的關鍵，如果卡關或缺靈感，可以和同學或是想要學習的對象好好聊一下，會獲得靈感。

11月星座小祝福。圖擷自米薩小姐占星誌

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