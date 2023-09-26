每日星座運勢／水瓶待人處事應圓融 注意說話用詞

2023-09-26

牡羊座

短評：與陌生人交流，可帶來好運。

【整體運★★★★☆】

桃花江水向你流，到人多的地方露露面，不難有異性找你搭訕哦；偶爾聽取一下旁人的意見，可獲取更多的訊息，做出準確的抉擇；在外地出差工作者，能得到當地人的幫助，解決交通方面的問題。

【愛情運★★★★☆】

留意感情生變，花言巧語適度就好，說過了頭反而會讓對方覺得是虛情假意！

【事業運★★★☆☆】

無力感較強，多與人接觸交流才能提振精神。有利與同事溝通，尋求幫助。

【財富運★★★☆☆】

求財阻力較大，應等待時機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00am 臘梅白

開運方位：正南方向

金牛座

短評：思考讓你更加理智。

【整體運★★★☆☆】

遲遲得不到回應，不如主動約對方逛街、看電影，你們將有一個好的開始；他人投資成功的方法在你身上不見得就能產生效果，自己的經驗心得反而更易取得成功；工作埋頭苦幹而不懂得思考，會讓你覺得很累。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會結識活潑開朗的異性朋友，你的心情也變得很愉快！

【事業運★★★☆☆】

顯得很安靜，靜靜地做著自己的事，對團體活動提不起興趣。

【財富運★★★☆☆】

遺失財物的情形易在今天上演，自己把錢塞到哪去了，也搞不清楚。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00am 香吉士黃

開運方位：西南方向

雙子座

短評：感情甜蜜，溫馨的一天。

【整體運★★★★☆】

多關心另一半，對方回報你的將是柔情蜜意。做事謹慎務實者，易受上司肯定。多聽客戶的想法，才能為對方提供更滿意的服務。表現出色者有機會引來伯樂，讓新機會向你招手。

【愛情運★★★★★】

今天適合動點歪腦筋，想辦法勾引心上人；戀愛中的人可以使出新花招，為這段感情製造新樂趣。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，積極地執行計劃，符合預定進度，則可在穩定中發展。

【財富運★★★★☆】

財運佳，會有意外財主動找上門來；別錯過與人合作的機會，易有實質收益。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00pm 琥珀橙

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：需多給自己打氣的一天。

【整體運★★☆☆☆】

工作進展差強人意，不進則退，打起精神應對，才能突破瓶頸。感情也有小阻力，與另一半在一起少提工作，否則不滿情緒一旦發洩出來會成為兩人爭吵、甚至持續冷戰的導火線。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不太順，單身者常被異性打擾，讓你心煩，控制好情緒，學會拒絕。

【事業運★★☆☆☆】

很多事情堆在一起，分身乏術。別一個人往前衝，多運用人脈會輕鬆許多。

【財富運★★★☆☆】

保守理財，才能降低財務波動。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 蜜瓜黃

開運方位：西北方向

獅子座

短評：對方的神秘感讓你很著迷。

【整體運★★★☆☆】

單身者易受獨來獨往型的異性吸引，不如先把好感藏在心裡，這樣反而有益於感情的培養。事業上有重操舊業的好時機，發展趨勢良好。求職者易從眾多求職者中脫穎而出，得到期待已久的工作機會。

【愛情運★★★★☆】

戀情在不斷升溫，對情人有依賴感，甜蜜溫馨，若能適當地分開一下，愛會更濃烈喔！

【事業運★★★☆☆】

在高難度的工作中有表現的機會，但你易產生退縮的念頭。別把機會當風險，應把握好大方向就趕快行動，以免錯過機會。

【財富運★★☆☆☆】

今日有花錢的衝動，花錢也有不計成本的傾向，要注意仔細評估，免得買到不好的物品！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00am 秋葵綠

開運方位：正東方向

處女座

短評：為人收拾殘局的一天，有點委屈的感覺。

【整體運★★★☆☆】

別人未進行完的工作會讓你繼續完成，感覺自己成了後備支援的角色，不可有所抱怨。即使有點心不甘情不願，也要拿出大度的胸襟，就當作是樂善好施。已婚者給另一半做一頓豐富的晚餐，會令對方大為感動。

【愛情運★★★★☆】

容易與舊情人重逢，單身者容易墜入愛河；鬧分手的情侶晚上有機會復合。

【事業運★★★☆☆】

工作忙碌但依然能忙裡偷閒，可以多把心思放在家庭生活上，關心家人，多與家人互動會讓你心情開朗。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太平順，把錢看淡點，看得愈重心愈難過！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-3:00pm 寶石藍

開運方位：東北方向

天秤座

短評：避免受不良因素的影響。

【整體運★★☆☆☆】

感情易受他人的影響，他人感情的不幸遭遇會給自己心理留下影響，容易把他人的經歷設想到自己身上；與兄弟姐妹相聚時，一定不能與之發生口角，不然容易致使感情破裂；人多的公共場所容易引起頭暈嘔吐，盡量避開去人潮擁擠的地方。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半不要存有欺瞞的心態，被對方一眼識破的機率很高，坦誠相待才能避免爭吵。

【事業運★★★☆☆】

會因想得太複雜而讓自己綁手綁腳，或被週遭的眼光給限制，陷入進退兩難的局面。

【財富運★★☆☆☆】

求財略顯投機心態，喜歡以小搏大，可是機運不佳，切莫貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-9:00am 萊姆黃

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：車到山前必有路，別自己嚇自己。

【整體運★★☆☆☆】

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道；進財遭遇空前的困難，不要著急，車到山前自必有路；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省不少時間。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者想戀愛，表現你的活力會讓你很有魅力，桃花將會漸漸多起來！

【事業運★★★☆☆】

需要加班的機率較高，讓你的心情浮躁，要特別注意調整好心態，盡快把手上的工作完成。

【財富運★★☆☆☆】

開銷較大，注意節制。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-2:00pm 蕃茄紅

開運方位：東北方向

射手座

短評：精神抖擻，很有進步的動力。

【整體運★★★★★】

今天在工作上很有成就感，構想易得到上司的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不足，注意多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓得良緣。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性緣佳；伴侶之間相互關心、鼓勵，彼此都能從對方身上獲得感動。

【事業運★★★★★】

今日事業上多能運用聰明才智來完成任務，是個好的開始，頗適合修正行事方針，檢討先前的疏失，以此提升工作效率。

【財富運★★★★☆】

今日有機會獲得分析之財，對於操作股票的人來說，易因判斷準確而獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-9:00am 芒果黃

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：別把期望值想得太大。

【整體運★☆☆☆☆】

別對愛情期許得過於浪漫和完美，這樣極易在現實生活中遭受挫敗感。工作學習之餘不妨出去走走，可調節情緒，也可讓緊繃的大腦得以放鬆。財運薄弱，有破財危險，外出時要鎖好門窗，隨身攜帶的貴重物品也應保管好。

【愛情運★★☆☆☆】

兩個人生活，應建立基本的信任，避免懷疑、猜忌，以免誤會增多，爭吵不斷！

【事業運★★☆☆☆】

情緒不穩定，容易傷感大發牢騷。控制情緒，少說多做，提升工作效率是重點。

【財富運★☆☆☆☆】

投機心態彰顯，哪邊有賺頭就往哪邊鑽。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 鈦晶金

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：待人處事應圓融。

【整體運★★★★☆】

今天易與家人發生口角，要特別注意說話的用詞和口氣哦，以免造成僵硬的局面；今天在工作上容易暴露出你固執的一面，聽聽上司和同事的意見吧，固執只會讓你很難有進步；單身者今天不易有愛情際遇，耐心等待緣份吧！

【愛情運★★★☆☆】

一個人靜靜地獨處比較好，不要讓外力來干擾你的思緒，為情感傷不值得。

【事業運★★★★★】

事業運很不錯，企圖心旺盛，對事情充滿鬥志與熱忱，是表現個人專業以及優勢的好機會。

【財富運★★★☆☆】

今日快點把手頭上的錢處理掉，例如：拿去儲蓄、繳貸款；不要帶信用卡在身上，否則容易把身邊的錢花光光！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00am 燻鮭紅

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：戶外休閒能緩解疲勞。

【整體運★★★☆☆】

別把自己整天關在家裡，多接觸外面的空氣，只要有往外突破的心，一切自然就開闊了；有伴侶的人士要注意保持與其他異性之間的關係，不要讓另一半誤會；事業運的強勢會在下午來臨，獨立擔當重任讓你過得充實。

【愛情運★★★☆☆】

能以平常的心態去對待感情，避免了許多不必要的爭吵，感情生活趨於平順。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，上班族工作任務較重，但你能靜心處理，你的付出上司也都看在眼裡。

【財富運★★☆☆☆】

今日的你有點懶惰，耐心也不夠，所以不適合做任何的金錢決策，以免發生錯誤的決定。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00am 玉髓紅

開運方位：西北方向

【延伸閱讀】

「這個人」默默喜歡你！未來愛情能開花結果？

2023年你能擁有幸福嗎？輸入姓名立刻算

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】