戀愛囉！8月「4星座桃花運最旺」射手散發魅力、天蠍擦出火花

8月份對於不少人來說，是一年中最熱烈、最浪漫的時刻之一。有誰不渴望擁有一個充滿愛意的另一半，來陪伴自己度過這個美好的夏日呢。跟著科技紫微網來看看，有哪幾個星座可以張開雙手擁抱8月桃花呢？

天蠍座

桃花運被啟動！容易在派對、婚禮、聚餐等場合，或者是同事的聚會、朋友的介紹中結識到新的桃花。多引導對方分享個人的觀點和想法，你也會自然展露出更為真實和溫暖的一面，你會發現你們之間有不少共鳴，擦出火花就在一瞬間。



部分天蠍座，你們心裡已經有喜歡的人了，找個適當時機向對方釋放信號吧！有時候只是一個念頭，就有機會喚起一段沉睡的緣分哦。

射手座

本月狀態不錯，適合散發魅力，大殺四方！稍微打扮一下自己，異性緣會高漲。本月會出現一些主動追求自己的對象，對方可能是以前就認識的朋友或是曾喜歡過自己的人，網路上也可能會出現聊得來的曖昧網友。



不過，也要注意避開爛桃花，對於那些主動接近你，卻總是有意無意貶低、打壓，甚至讓你產生自我懷疑的人，一定要果斷遠離。不要被一時的感情沖昏了頭腦，影響自己的正常生活和工作。

水瓶座

想要脫單的水瓶座，本月就不用大費周章大面積撒網了，不如多看看身邊的人。因為對方很有可能是你的已經認識的人，比如同事、朋友，或者是已經很熟識的朋友。如果已有心儀對象，挖掘彼此之間的共同愛好是關鍵突破口。



受金逆影響，部分單身水瓶本月的感情緣分來自前任，如果真的無法割捨，那就主動踏出一步，多給自己一次機會吧。

雙魚座

本月雙魚座的世界渾然一片曖昧的氣息。雖然愉悅，但是不要拖沓太久，更不要貪心的徘徊在多個對象之間無法抉擇。建議適時加快進度，少一些猶豫和糾結。



本月想要脫單，重點在於向周邊的親友透露自己想要戀愛的意願，請他們幫忙從中介紹，這樣反而比較能夠篩選出符合你要求的異性。不要因為過往不愉悅的經歷抗拒相親，因為不論怎樣的方式，都有可能遇到那個互有好感的人。

【延伸閱讀】

「這個人」默默喜歡你！未來愛情能開花結果？

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

【科技紫微網 】