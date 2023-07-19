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奮發向錢！下半年「5生肖」財運超強 狗進財無憂、牛偏財運送喜

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圖／canva
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不知不覺間，2023癸卯年已經進入了農曆六月。此時的你若還不調整步伐、奮發向「錢」，今年怕是又要庸庸碌碌地度過了。不過，以下5個生肖可不用擔心，今年下半年將有超強財運等著你，尤其最後一個生肖，可是財運一流喔！快來看看科技紫微網怎麼說吧。

第五名：生肖雞

今年生肖雞雖然沖太歲，但下半年財運的表現卻不錯，在錢財方面行事多順意。正財穩妥，賺錢雖較為辛苦，但勤勞即可保財庫無虞。在偏財方面，將會有機遇出現，例如有可靠之人帶來賺錢資訊，也可能是靠自己的聰明才智贏得獎金。出生在冬季的肖雞者，今年的偏財收穫會更豐厚。此年賺錢宜單打獨鬥，儘量少與人合作經營，否則結果多半不太好。

第四名：生肖狗

六合之年，財運興旺，肖狗者下半年進財無憂。正財運穩中有升，上班族可因工作表現良好而獲得加薪機會；經商者若努力經營，將有機會收入翻倍。農曆六月至八月財運走高，財富增值會更為明顯。不過，此年偏財運不出色，不見橫財，投資理財方面也少有進帳，肖狗者還是把心思放在正財上回報更豐厚。

第三名：生肖豬

三合之年，肖豬者財富運勢良好，下半年在錢財方面是能者多得，越是動腦筋積極賺錢，越能得到錢財回報。此運也利合夥經營，有機會因搭檔、合作者而增加收益。在理財投資方面，小打小鬧能見財，若是賭性作祟或是偏聽偏信，則要小心會遭受損失，尤其農曆六月是財運的低窪期，須得當心宣稱高額收益的投資產品。

第二名：生肖牛

財運佳，錢財方面多有喜事發生。正財穩定，只要肯運用智慧和勞力，便可有穩定收入，生活無憂。農曆六月至十一月財運走高，且有偏財運送喜，至少抽獎活動不會空手而歸；若進行金錢操作，例如短線投資理財、不動產交易，會有不錯收益。但不宜進行大額、長線投資，當心被套住而難有回報，只能眼看錢財隨水流。

第一名：生肖羊

卯未相合之年，生肖羊2023年財運發達，此年利於開拓財源，求財之路雖有辛勞，但回報有翻倍增長跡象。尤其是正財運走高，上班族薪酬增長並非難事；自營者則可因客源穩定而保有穩定的長期進帳。此年會在一些合作案上或是過往的投資中獲得收益。農曆六、十一、十二月財運飄揚，宜於進行資金操作、買賣投資。

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