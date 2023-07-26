常隨口敷衍、笑笑帶過！12星座沒跟你聊過「這件事？」可能不是真心愛你

可能因為現在的戀愛都太速食了，很多情侶都陷入了「假性親密關係」的漩渦。明明一起吃飯睡覺，聊天旅行，好像什麼事情都在一起做過，但都像是例行公事。沒有深入交流，也沒能敞開心扉，就好像是一對最熟悉的陌生人。科技紫微網接下來就要告訴大家，12星座的情人如果沒有跟你聊過這件事，他可能就不是真的愛你喔！

讀文小提醒：

本文請參考太陽星座。

雙子、處女、射手、雙魚：

沒跟你聊過自己的日常瑣事

如果你跟這幾個星座相處的時候，大部分時間都是自己在碎碎念，而他大多扮演傾聽者的角色，那就要小心囉。



雖然這幾個星座性格各有不同，但都屬於100%的「輸出型」人。面對自己喜歡的人，他們會變得很有分享慾，哪怕是稀鬆瑣碎的日常小事，也會希望對方瞭解。



如果他們很少跟你談及自己的日常生活，大概就是跟你沒什麼共同話題，同時又覺得你只關心你自己，那就乾脆聽你說個不停。他們對你說的話並沒那麼感興趣，沒有聊天的興致，這樣的相處談不上喜歡，更不用說是愛了。

牡羊、巨蟹、獅子、天秤：

沒跟你聊過自己家裡的狀況

也許你們之間會有很多話可聊，但無論怎麼聊，他就是不會提到家人。即使你刻意問他，他也只是隨口敷衍、笑笑帶過、甚至轉移話題。



如果你的星座戀人表現出上述的情況，那你就要小心了。這幾個星座把家人看得很重，不管他們在外面玩得再野，一回家，都化身為聽話的乖寶寶。在外面交多少朋友，談多少戀愛，只要不領回家，那都不用當真。



家人就是他們劃定的楚河漢界。如果連家裡的事都不想讓你知道，就更別說帶你回家介紹家人給你認識。他就是抱著玩玩的心態在跟你交往罷了。

金牛、天蠍、魔羯、水瓶：

沒跟你聊過自己的未來規劃

這幾個星座都是操心派，愛在腦子裡想很多事，哪怕還早得很。如果他和你聊過去、聊現在，卻絕口不提你們的未來。就算你刻意聊，他也只是笑著說「還早，我還沒想那麼多」，那你最好多留點心。



對於未來，他們一定是想過的。只是裡面有沒有你，就不好說了。金牛、摩羯最腳踏實地，越愛一個人，越會早早規劃一切。天蠍、水瓶心思深沉，最愛遠慮，他雖不見得會主動提及，但若他心裡有你，只要你開口問，他一定會向你坦白內心的種種期待和憂慮。



如果對未來閉口不提，那麼或許，在他心裡，你們本來就沒有未來。

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