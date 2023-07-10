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本周「血型+生肖」財運最旺TOP5！O型這生肖「業績不斷上門」：荷包大進帳

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／canva
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在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人將充滿無限靈感，為自己帶來豐厚的獲利，而有人只要願意開金口，就能讓對方掏出錢來，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬虎

只要你有技術，不但可以維持生計，更能夠教學，在本周，你有機會得到他人的邀約，參與教學課程，雖然不一定是講師，但至少會是個助教，如果你的技術越專業，那麼你的報酬會更可觀，在過程中，請好好善待每一位學員，因為這些人將會成為你的人脈，對你的未來會有很大的幫助。

第四名：血型AB型+生肖屬狗

你所不知道的靈氣，正在慢慢向你靠近，那是一種虛無卻又真實的磁場，如果你是設計師，如服裝或珠寶，如果你是創作者，如文字或音樂，那麼這期間你的思緒將充滿無限靈感，能夠發揮出讓人耳目一新，絕對新穎的創意，好好努力，你的作品將為你帶來豐厚的獲利。

第三名：血型AB型+生肖屬龍

維修業者在這一周，將會變得非常忙碌，你會接到一張大單，可能是某單位的器材需要維修或是升級，一堆一堆的器材將充斥在你的工作室裡，雖然看起來令人崩潰，但不要懈怠，那可都是滾滾的錢財，只要一件件慢慢處理，很快就能完成工作，而且能獲得相當可觀的一筆收入。

第二名：血型B型+生肖屬雞

本周的你，最適合做仲介或是推銷，如果身邊有親友在販售商品，你可以代為銷售，並從中抽取利潤，這段時間你的人際關係很不錯，只要願意開金口做行銷，那麼很容易就能獲得信賴，讓對方掏出錢來購買，但是要記得誠信為本，可別漫天喊價，破壞了商譽。

第一名：血型O型+生肖屬蛇

如果你是從事活動公關，或是宴會廳等相關產業，那麼這段時間將會接到相當多的活動，或許是學生、公司等團體的聚會，無論你是老闆或是員工，都必須嚴陣以待，或許數百人，或許數千人，總之都是勞心勞力的大活動，但是不要害怕加班和辛苦，這些工作完成後，絕對有一筆獎金讓你荷包大進帳。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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