自信爆棚「我最棒」三星座！獅子、牡羊眼睛在頭頂、這星座默默把別人當笨蛋

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聯合新聞網／ 綜合報導
圖為自信爆棚示意圖，非新聞當事人。圖片來源／Ingimage
圖為自信爆棚示意圖，非新聞當事人。圖片來源／Ingimage

有些人總是低估別人的實力，總認為自己最優秀，別人遠遠比不上。命理網站旺好運分享「這些星座容易小看別人」，快看看那些星座自信爆棚，一不小心就翻船。

第三名：魔羯座

魔羯座的人很聰明，但他們雖然很低調，不過內心常常認為別人都很呆頭呆腦，只有自己最聰明，而且他們在職場上非常看不起沒有能力的人，且容易用自己認為的方式去判斷一個人，最後往往得罪了不少人。

第二名：牡羊座

牡羊座的性個比較容易驕傲，對他們來說只要有一點點的成功就可以有很強大的成就感，認為自己是很優秀的，雖然有自信很好，但他們總是會把它誇大，還會有點狗眼看人低的感覺。

第一名：獅子座

獅子座的人通常都很有自信，但也因為太過於高傲及自我，總是小看他人，不把別人放在眼裡，甚至認為自己的實力才是最好的，非得要等到吃虧才學會自己是有多麼的無知。

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