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居家風水「常犯錯誤」 命理師建議改善：免事業辛苦、招小人

聯合新聞網／ 綜合報導
命理師柯柏成指出「門後掛鉤」會破壞居家風水，圖擷自命理師柯柏成臉書粉專
命理師柯柏成指出「門後掛鉤」會破壞居家風水，圖擷自命理師柯柏成臉書粉專

居家風水知多少？有命理師指出，許多人家中使用的「門後掛鉤」會破壞風水，「因為大門是出入納氣的地方，掛太多東西開關門都不易」，導致事業上辛苦、小人變多，另外在科學解釋上也會讓門軸承受過多重量而歪斜。

命理師柯柏成在臉書發文表示，「門後掛鉤」是不少人居家風水上習以為常的錯誤，他指出「因為大門是出入納氣的地方，掛太多東西開關門都不易」，若以科學的角度而言，門軸會承受過多的重量而使門歪斜。

對於門後掛鉤破壞居家風水的緣由，他解釋門後釘上或掛上鉤子，都會使屋主芒刺在背，外出加倍辛苦又犯小人，衣帽應放置在衣櫥裡，任何物品都不宜出現在大門或房門的背後。

柯柏成說明，一般人將出入的大門掛滿衣物，這會使出外賺錢的人格外辛苦，背負更多包袱；若是房間的門，「誰睡裡面，那就常常會做很多事倍功半的事情」，從心理上推測這樣的人主要是想出門方便、不會遺漏東西，但要儘量避免上述情況，「不然事業上會比較辛苦，也會較多小人」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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