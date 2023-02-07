流年看趨勢：2022錢不夠用！2023全球政治勢力大洗牌

2023年的天干地支為癸卯，而在紫微斗數中癸的四化為破軍化祿，巨門化權，太陰化科，貪狼化忌。

四化說的是各個星曜因為外界環境與上天的變化而產生了變化。在紫微斗數中相當重視四化，因為一樣的東西在不同的環境中會呈現出不同的特質，如同一杯水在春夏秋冬的氣溫下會呈現不同的溫度甚至不同的狀態（在嚴冬可能從液態變成固態）。

這是紫微斗數中相當有趣而特殊的部分―透過對於四化的使用，解析出一個人會因為環境而產生不同的生命態度。例如一個原本很重視工作價值、期待自己凡事一步一腳印前進的人，可能因為整體大環境不佳影響他的工作，進而開始懷疑自己崇尚務實價值的態度是否正確，因為努力不能抵抗外力，但是本身具備的個性特色卻無法改變，因此就會在原本的架構上做出因應外力環境的調整，最後導致自己在這個流年時間內做出可能跟過去不同的選擇。

這樣立體並且複雜的情緒轉折，在個人原生的個性價值以及相對應於環境所給予的心理轉變之間，掌握其中細膩的轉換正是紫微斗數的絕佳強項，也是紫微斗數可以準確判斷一個人的行為與心理的主要原因。

對於整體環境的推算，一般命理師通常使用該年的大年初一子時，來建立一整年度的命盤，然後用這一張盤去論斷整年度的事情。然而，這樣的論斷方式其實有很大的問題，這表示每一年的出生時辰都只會是子時。而我的方式不一樣。

我所使用的是比較接近近代心理學與社會學在推測趨勢走向的方式。例如2022年的天干為壬，流年四化中有一個武曲化忌，表示去年所有的人在命盤上都有武曲化忌產生，這個武曲在命宮、官祿宮、夫妻宮、財帛宮、福德宮、田宅宮、子女宮，都可以被廣義地解釋為跟自己實際金錢收入有關係。

化忌是一種空缺，武曲化忌表示因為金錢價值觀產生空缺，這當然很大的可能是因為錢賺得不夠（因為是自己的命盤，所以是一種自我的認知，不見得一定是真實意義上的缺錢）。由此可知，2022年在經濟與產業上一定有狀況出現，否則怎麼會絕大多數的人都一起產生錢不夠用的狀態，無論你的「錢不夠用」是在哪裡出現，可能是在家裡（田宅宮），在工作薪資上（官祿宮），在自己的理財能力上（財帛宮）都有可能，憑藉這種整個社會上集體的意識狀態，以及集體的現象組成，就可以去推算出整體社會的情況。

因此，從2023年的天干，我們可以分析出整體社會的情況，而四化中的化忌是一種空缺的狀態。這個世界上，人必然因為空缺而產生動力，動力產生社會變化，就像我們覺得需要糧食，所以才會產生製造糧食的動力，而2023年的流年天干為癸，癸則是貪狼化忌，貪狼是一種慾望的展現，表示一個人的慾望之所在。那麼人因為自身的慾望產生了覺得自己的不足與空缺（化忌）時，對一整個社會的大趨勢會產生什麼樣的影響呢？

當流年貪狼化忌，表示因為大環境的影響，在2023年每個人都會對自己有所期待（看貪狼所在的宮位造就每個人對自己有不同的期待），無論是在哪個部分對自己有所期待，只要有期待就會有努力的動力和希望改變的動力。

有固定看我月預測和年預測的朋友一定知道，用天干去推算整體運勢，其實並不單獨存在也不能單獨解釋，意思是：每個天干的四化變動其實是連動的。例如過去幾次的庚年天相化忌，改變了整個世界的規則，歷史上每個庚子年幾乎都會出現社會變動的動亂，讓整個社會秩序做出改變，這是因為天相是一個「規範」的星曜，因為規範過頭而產生了問題（化忌）。

接著是辛年的文昌化忌，整個社會體制被掀起挑戰，這時候人一定會希望有更清楚的規則可以遵守以穩定生活，也更加地不希望改變、更加保守，最後自然會引發更多的內外在心理糾結，甚至是原本的生活完全被打破，這是因為代表了細節規則與理性思考的文昌，讓眾人的理性受到環境挑戰，過去認定的規則不再是可以被依靠的準則，因此這是一個容易讓人心靈跟精神不安的一年，也是一個容易引發精神問題並且產生自殺的一年。因此在2021年的開始，我就一直呼籲要照顧身邊原本就有憂鬱或躁鬱症的朋友。

在接連著兩年的環境變動之後，2022年壬年是武曲化忌，回歸生活基本面的務實態度，呈現在正財星的武曲上面，務實地擁有自己的財富才會讓人心安穩定，因此在2022年大家會開始審視自己，調整自己的心情，務實地去面對自己的生活與工作，在這樣的群體態度之下，所有的消費都需要有務實的考量。各國也會開始重新盤點自己的經濟與政治立場，通貨緊縮甚至在2021年就提前發動，然後影響整個2022年。

所以，每一個年的天干雖然主導了一整年的運勢走向，但並不是單獨存在，而是由一連串的前後效應所產生，就像庚年的天相化忌也是受到前一年文曲化忌的感性衝動所致，以及更前面一年的天機化忌，聰明反被聰明誤的特質一路推演至最後形成破壞規範的天相化忌狀態。因此，2023年可以說是一個大家在經過了好幾年動亂並且終於在2022年回歸到基本面去思考後―重新出發的一年。

慾望將開始重新回來主導我們的心靈，貪狼化忌表示無論是對於自己的感情、事業、家庭、財富追求、人際關係的期盼，我們在這一年都會希望可以為自己的人生做出更多的改變。而個人如此，國家社會也會如此，因為無論多大的群體都是由個人所組成的。

既然化忌會讓人因為空缺而產生追求的動力，最後引發一連串的生命變化，那麼化祿就可以說是填補空缺的良方。化祿說的是「本來不屬於自己而多出來的」，2023年是破軍化祿，破軍是一個代表夢想、願意為了夢想大破大立不計一切的星曜，這樣的個性特質會讓我們在這一年完成許多原本自己無法想像跟無法完成的事情，當然這不完全是一件有實質利益的事情（指有賺錢的事情，或者是夢想如自己期待能夠百分之百地完成）。

因為自已的夢想而產生本來不屬於自己的事務與情感，從貪狼化忌跟破軍化祿的搭配來看就可以知道，在環境一年年的影響推演之下，讓我們在2023年開始對很多事情有更多的期待跟想法，因此讓我們產生出更大更多的夢想，並且用這個夢想去填補自己內心那個因為慾望產生的空缺――破軍的化祿去填補貪狼的化忌。因為慾望而期待夢想來填補，這就是在紫微斗數中常被提到的「祿隨忌走」的用法，透過星曜這樣的互動，就可以帶出這個癸年的四化會給我們產生什麼樣的變化跟生命的波動。

可以想見的，2023年會是大家期待自己有所改變的一年，整個社會趨勢也是。在各種產業上面，都會有積極擴張的狀態，當然也會有更多的企業爭奪市場跟地盤的情況，而為了要爭奪市場跟地盤，就會變化出更多的新花樣，包括更創新的經營方式、更不計一切手段的吞併，甚至是引發更多的企業之間以及企業內部打官司的問題（爭奪不見得是對敵對企業，也可能是公司本身的內部奪權）。

那麼這會發生在什麼樣的公司跟產業呢？通常會出現在跟旅遊、傳播媒體、宗教、教育、身心靈、飲食、娛樂、個人消費通路以及醫藥相關產業上面。只要是走過2018年一直到2022年，而且具備了基本核心競爭力的公司，都會在這一年（2023）開始進行版圖的擴張與掠奪，並且會因此提出更新型態的區分方式和經營方式。我們會看到這一年即使是經濟還在蕭條的狀態，但是各種新興的經營模式跟新興產業帝國將出現。

經濟如此，政治局勢上也是如此，這會是掠奪資源的一年。國際間為了謀取自身利益，會因此打破規則，對內，更加保護自己；對外，有能力者會想打破過去的國際規範，小國則是會想出更多的新謀生之道。例如原本的國際組織將出現重大改革，原本的區域聯盟將產生變動，新興國家中將出現幾個明日之星在東南亞與非洲、中東、南美、中亞，並形成新的區域勢力。

日本將不再掩飾地成為亞洲強勢國家，台灣則將淪陷在政治鬥爭中。以整體趨勢來看，台灣在亞洲佔有僅次於日本的地位，韓國則在2023年更加面臨國內外的企業競爭壓力，而台灣將在這一年面對直接而來的政治與產業方向的選擇。慾望跟大破大立的力量，將帶台灣進入一個跟過去完全不同的國際地位，只是也會因此讓台灣的國內政治鬥爭更加劇烈，但是產業卻會開始走出一條新路，而東南亞會在2023年開始更加有力地影響亞洲，2023年將是東南亞大爆發的一年。

《學會看流年：用紫微斗數看懂自己的流年運勢》。圖／時報出版提供

這樣風起雲湧的一年中，慾望有時候連動著個人情感，各國明星在這一年將不斷地有婚外情與桃色糾紛出現，而且相當精采―不只是金錢與感情的糾葛，還有政治與感情，甚至會影響企業版圖以及國家政治局勢。對於個人來說，2023年除了是看好戲的一年，也是個人可以重新開始建立自己另外一個人生機會的一年。

(本文摘錄自《學會看流年：用紫微斗數看懂自己的流年運勢》，時報出版，未經同意禁止轉載。)