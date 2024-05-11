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油炸荔枝椿象 林保署險挨罰

聯合報／ 記者賴昀岫李柏澔／台北報導
農業部林保署旗下分署日前舉辦活動將荔枝椿象入菜，引發關注。圖／林業保育署嘉義分署提供
農業部林保署旗下分署日前舉辦活動將荔枝椿象入菜，引發關注。圖／林業保育署嘉義分署提供

農業部林保署旗下分署日前將荔枝椿象入菜，盼透過料理消滅害蟲，不過衛生單位強調，荔枝椿象非合法可食用原料，勸導不聽者，最高可依食安法開罰二億元。食藥署說，農業部非首次踩紅線，先前也宣傳蝶豆花入菜，將強化溝通。

食藥署副署長林金富表示，荔枝椿象不是合法可食用原料，其食用安全性並未被確認，國人也沒有食用歷史，林保署已涉違反食安法，已要求禁止宣傳。食藥署有建置「食品原料整合查詢平台」，民眾可至平台查詢，目前可供食用的昆蟲類原料僅有十一種，如蠶蛹、蜂王乳等。

不過台大昆蟲學系名譽教授楊平世認為，食用昆蟲是人類獲取動物蛋白質的來源之一，食藥署應該要先搞懂「什麼是食用昆蟲」，台灣山產店販售的炒大蟋蟀等傳統食物，是不是因此要被取締，食藥署該管的不好好管，不該管的管一大堆，跨部會之間也未妥適討論，也不好好翻書或請益學者，此事件實在是「管太多了」。

林業保育署嘉義分署副署長李定忠則說，中國大陸與東南亞國家都有椿象料理，因此參考相關研究文獻設計課程內容，實際課程執行前，環教師已了解食安法等規範，改烹飪及試吃食藥署正面表列的蜂蛹。

荔枝椿象 食安 食藥署

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