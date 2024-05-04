血癌患者康復懷孕第一個跟她分享 護理師哽咽曝心聲

電影「BIG」描述發生在兒童癌症病房的故事，這對護理師呂香瑩來說，幾乎是每天的日常，偶爾發生在病童身上的奇蹟，更讓她感覺充滿希望；護理師徐宛蒂則前往烽火連天的烏克蘭，並感受到台灣人良善被看到；護理師劉幸儀則戮力從事器官協調的工作，盼能幫捐贈者延續大愛，行政院長陳建仁表示，護理人員充滿無限的愛心、毅力和勇氣，都是「用大愛做大事」，使台灣能更祥和。

5月12日是國際護師節，首個由台灣民間團體自發性舉辦給護理人員的「南丁格爾獎」，今天舉辦第13屆頒獎典禮，有66位來自各領域的護理菁英獲得殊榮，並預計發出團體獎、特殊奉獻獎、樂活照護天使講與績優奉獻獎等11個獎項。

特殊奉獻獎金獎得主共3位，來自成大醫院護理部的護理師呂香瑩認為，兒童癌症的小朋友都非常辛苦，有些甚至是新生兒，看他們做治療會感受到生命力，因為有些癌症預後不好，可能照顧到最後，還是會走向死亡，但有時仍會出現奇蹟，所以是充滿希望的，有時也會收到病童和家屬的回饋，協助他們治療的過程，是很滿足的。

上周有位血癌康復患者，和她分享自己懷孕的喜訊，呂香瑩說，她是對方第一個分享的對象，甚至連病友的媽媽都還不知道，除了信任外，一方面也向她諮詢，做過化療會不會影響胎兒，如此被信任，讓她哽咽表示，「我覺得整個過程都非常地感動」，能夠如此堅強地度過抗癌過程，是天大祝福。

現在有許多人認為醫療環境很「血汗」，呂香瑩說，建議喜歡護理工作學弟妹，可以先找自己有興趣的領域，自己在兒科「土生土長」又喜歡小孩，之前陸續待過幾個兒科的單位，現在是腫瘤個案管理師，對於電影「BIG」所描述的場景，她和團隊成員都覺得，很多場景和他們與病人間的故事很像、非常寫實。

馬偕醫院國際醫療中心副主任徐宛蒂同樣獲得金獎，她認為護理專業對從事國際醫療任務，相對有加乘效果，雖然台灣的外交相對弱勢，例如到某些地方要把國旗著起來，甚至辦簽證會被刁難，但仍認為應該要堅持做對的事情。

徐宛蒂和團隊多次前往戰爭中的烏克蘭，她觀察到，烏克蘭在戰爭前對台灣保持距離，但現在他們清楚知道台灣和中國大陸不同，她也分享，這次去的地方，確實可以看到受傷的村莊和村民，原本評估是安全的，卻仍碰到炸彈跟危機攻擊，全隊都嚇到，認為事前準備也很重要，行前也有確保安全相關流程，還好最後全身而退。

另名金獎護理師在台大醫院雲林分院任職，她是兼任器官捐贈協調師的外科專科護理長劉幸儀，雖然一開始對器捐領域不熟悉，但仍精進自我，並取得協調師證書，也讓她更想幫助捐贈者與家屬，不管多忙碌、晚上有沒有睡覺，都希望能幫助他們完成這份大愛。

過去雲林分院的器捐個案，得被送至台中榮總照顧，導致捐贈者家屬可能會覺得，家人「客死異鄉」，也沒辦法好好道別，劉幸儀指出，目前軟硬體已經具備，雲林分院今年的目標，希望可以在當地完成移植器官摘取，讓捐贈者待在熟悉、溫暖的地方，也促成更多家屬的大愛。

「我的女兒也是護理師」，陳建仁在致詞時提到，這個獎項能夠感謝並鼓勵照顧弱勢、貢獻專業的護理人員，也能喚起護理人員對護理工作的初衷， 及社會大眾對護理專業的重視，讓大家看見護理的專業價值，提升護理人員的認同。

陳建仁說，他心目中的其中一位偶像就是德蕾莎修女，她常說，「我們做的事情都很小很小，但是我們用大愛做小事」，而在座的護理人員是「用大愛做大事」，因為他們做的每一件事情，對於患者和家屬，都是很重要的大事，也使台灣能更祥和。