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牙醫師節 公會理事長曝：近半國人從沒看過牙醫

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
5月4日為牙醫師節，為推廣口腔健康，衛福部將本月定為口腔健康推廣月，並舉辦「全民口腔健康，有愛無礙」記者會。記者李青縈／攝影
5月4日為牙醫師節，為推廣口腔健康，衛福部將本月定為口腔健康推廣月，並舉辦「全民口腔健康，有愛無礙」記者會。記者李青縈／攝影

5月4日為牙醫師節，為推廣口腔健康，衛福部將本月定為口腔健康推廣月。牙醫師公會全聯合會理事長江錫仁表示，根據健保資料庫調查有近半國人從來沒有看過牙齒，口腔健康與全身健康息息相關，因此希望推動正確口腔健康觀念給民眾。

為呼應世界衛生大會決議，在2030年達成全面口腔健康覆蓋目標，臺灣持續致力於推動全民口腔健康衛生政策。江錫仁指出，根據健保資料統計僅有51%看過牙醫，換言之近半國人從來沒有看過牙齒。而牙齒健康跟身體健康關聯大，不只預防齲齒，還可以降低心血管疾病的發生。

衛福部口腔健康司副司長顏忠漢表示，我國口腔健康衛生政策包含，從0歲開始提供牙齒塗氟、臼齒窩溝封填、國小學童含氟漱口水防齲等，全國兒童接受服務涵蓋率已達9成以上。針對12歲以上民眾也提供每半年免費口腔檢查及全口牙結石清除、懷孕婦女每3個月免費口腔檢查及全口牙結石清除，以及65歲以上高風險民眾牙齒塗氟服務，全面守護各年齡層民眾口腔健康。

另為早期發現早期治療口腔癌個案，政府提供30歲以上嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸之民眾每2年1次免費的口腔黏膜檢查，另嚼檳榔或已戒檳榔之原住民可提前至18歲起檢查。

今年4月起，衛福部結合全國22縣市衛生局、各地牙醫師公會及全國聯合會，辦理252場次口腔健康月系列活動，參加人次達3萬人次；此外，為強化產業及學術專業交流，也於5月2日辦理「New Approaches toward UHC by 2030」主題口腔健康政策成果高峰，邀請10個國家17名專家出席，展現我國由地方到中央，結合產、官、學共同努力守護國人口腔健康的政策成果。

牙醫 牙齒 衛生局

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