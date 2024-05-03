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非危險族群…28歲兩寶媽罹乳癌 醫曝一項長年習慣成潛在殺手

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師指出一名28歲、育有兩子的媽媽罹患乳癌，她習慣每天早晚都要各一杯全糖手搖飲料。 圖／Ingimage
醫師指出一名28歲、育有兩子的媽媽罹患乳癌，她習慣每天早晚都要各一杯全糖手搖飲料。 圖／Ingimage

外科醫師陳榮堅近日在《健康晚點名》節目中分享如何預防乳癌的發生。乳癌的高風險群為具有家族病史、長期補充賀爾蒙、未生育、初經早及停經晚、肥胖，或糖尿病患者，陳榮堅醫師特別舉出一個罹癌特例，主角是一名28歲的年輕媽媽，她長期習慣喝全糖手搖飲，被懷疑是罹癌的可能原因。

陳榮堅醫師指出一名28歲、育有兩子的患者，因為不是乳癌好發的年齡層，本身也沒有初經過早或家族病史的因子，在問診後才發現，該名女患者是上班族，由於習慣每天早晚都要各一杯的全糖手搖飲料，讓他推測這樣的飲食習慣可能成為罹癌的潛在殺手。

陳醫師也表示，近年來乳癌病患增加，是因為乳癌檢測的發達所致，加上婦女普遍更有意願進行檢測，才讓罹癌數增加。但也因為發現得愈來愈早，所以被治癒的機率大增，也讓乳癌的死亡率減低。

至於婦女如何進行自我觸診檢查，醫師表示，大約每月一次可自行在家觸診，以放射狀或螺旋狀的方式檢查乳房有無任何突起物，若有硬物感還無痛，就有可能是癌症，因為乳癌是無痛的硬塊。醫師建議，必要的話，30歲以上的女性每半年可做一次乳房超音波，40歲以上的婦女則需要每年做一次乳房X光攝影。

乳癌 手搖飲料

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