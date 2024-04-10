今年食物中毒案倍增 食藥署曝王品2分店最重罰則

近期食物中毒案件頻傳，包含王品旗下初瓦台北西門店、嚮辣和牛麻辣鍋西門店、八方雲集北投公館加盟店、新莊頤品飯店等多家餐飲業者均在列，衛福部食藥署證實，今年第1季的食物中毒案件通報數達446件，和近3年同期相比幾乎翻倍，如果王品案經調查確認是經由廚工汙染所導致的食品中毒事件，最重可開罰新台幣2億元或廢止營業登記。

外界關注王品旗下2餐廳的食物中毒案件，目前累計疑食物中毒的客人為82例，衛福部疾管署副署長曾淑慧昨表示，初步檢驗為諾羅病毒所致。食藥署副署長林金富說，地方衛生局已對患者檢體與廚工採樣。

食藥署統計，去年1至3月食物中毒案件數為210件、患者1600人，常見的通報原因以病毒籍細菌性為大宗，林金富表示，近3年第一季食物中毒案件介於200至300件，人數約1500至2500人，而今年光是第一季就已經有446起、2504人受影響。

有醫師認為是員工因腸胃炎抱病上班所致，林金富指出，廚工或食品從業人員如有不適症狀，就應該要請假不得上班，會這樣規定就是怕有傳染病，稽查若屬實，可依照食安法開罰，以諾羅病毒為例，還會採檢廚工的肛門拭子，有嘔吐會檢驗嘔吐物，廚房工具也都會做採樣。

林金富說，如民眾在用餐後出現症狀，且在體內驗出病毒，具有因果關聯性就可以移送至檢調辦理，過去地方衛生局都有移送紀錄，民眾去餐廳用餐後有不適都可以通報，今年通報數看起來特別多，可能是因為近期相關報導增加，民眾會提高警覺，有通報、提早介入是好事，不過調查時間快則1周，時間長一點的可能需要1個月。

林金富說，如果本案經調查確認是經由廚工汙染所導致的食品中毒事件，則違反食安法15條第1項第4款，可依同法第44條處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄，若情節嚴重者，則可依同法第49條移檢調辦理。

當認定為食品中毒案件，依照食安法第49條規定，情節重大足以危害人體健康之虞者，處7年以下有期徒刑，得併科新台幣8000萬元以下罰金；致危害人體健康者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科新台幣2億元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億5000萬元以下罰金。

林金富提醒，入秋到春末是諾羅病毒好發的時節，病毒宿主是人，會傳遞到即食食品，極少量的病毒就會引起症狀，所以要格外注意員工健康；仙人掌桿菌則常見於炎熱的天氣，這類細菌性會在食品上生長，當保存不當或汙染，要避免交叉污染，其餘如沙門氏菌、金黃色葡萄球菌等細菌，也容易引發食物中毒。