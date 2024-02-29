服務業缺工 拉近男女時薪差距 今年「同酬日」進步4天

勞動部今發布我國今年「同酬日」為2月23日，比去年進步4天。勞動部官員指出，因去年住宿餐飲等內需服務業人力需求高，服務業從業人員以女性居多，女性時薪增幅高於男性，才讓兩性平均時薪差距從15.8%縮小至14.7%，回到疫前水準。

勞動部說，我國同酬日依據行政院主計總處「受僱員工薪資調查」，以前一年兩性平均時薪差距，計算當年1月1日起女性需增加的工作日數。依主計總處2023年薪資調查統計初步結果，我國女性平均時薪318元，為男性373元的85.3%，兩性薪資差距為14.7%，換言之，女性需較男性多工作54天（365日曆天×14.7%≒54天），才能達到與男性相同的全年薪資，因此2024年「同酬日」為2月23日。

勞動部統計處處長梅家瑗說，同酬日發布以來，兩性薪資長期呈現拉近趨勢，疫情影響較大的2021至2022年，雖短暫偏離，但2023年再次回到原來的下降軌道。

她進一步說，觀察近3年資料，2021及2022年受到疫情影響，我國兩性平均時薪差距均為15.8%，2023年主要是住宿餐飲等內需服務業人力需求變高，薪資也跟著成長，服務業從業人員又以女性居多，所以女性時薪增幅高於男性，才讓兩性平均時薪差距縮小至14.7%，逐漸回到疫情前水準，女性需比男性多工作天數從58天減少至54天。

勞動部指出，近年來我國兩性平均薪資差距均低於日、韓、美，去年我國兩性平均時薪差距14.7%，續低於日本之30.2%（2022年）及南韓30%（2022年），至於美國，因其按性別分之薪資資料僅發布中位數，若以我國月薪中位數與其週薪中位數相較，2022年我國兩性薪資差距13.6%，亦低於美國之17%。