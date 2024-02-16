孕婦機上分娩！醫師籲：28周以上的孕婦應禁止長途旅行

長榮航空昨(15)日一架由羽田飛往松山機場的BR189班機飛行途中，一名孕婦乘客在機上出現臨盆反應，所幸機上有4名醫師旅客，在與全體空服員協助下，該名孕婦順利產下1名男嬰，母子均安。婦產科醫師陳志忠在臉書再次呼籲懷孕的準媽媽，因為懷孕期間的狀況多，基本上不建議長途旅行，包含搭飛機；尤其是在28周以上的孕婦，「甚至應該要禁止」。

陳志忠在臉書粉絲專頁「Dr. 忠哥 陳志忠醫師」針對昨日有孕婦在機上生產一事發文，讓他忍不住要來導正民眾觀念，表示自己曾看過不少案例，在診間簽適航證明時，都蓋了「不適合(搭機)」的職章。

陳志忠說孕婦在懷孕期間想出國，「是忘記自己懷孕了嗎」？他認為孕婦是不知道懷孕狀況很多嗎？還是以為在飛機上生產會得到終身免費VIP？

他更舉出曾經看過的診間案例，指稱一對新婚夫妻，早就預訂好赴歐洲度蜜月，但卻在出國前懷孕了，且孕婦狀況很多，甚至在出國前兩天突然大量出血，「請問我會放她走嗎」？醫師又舉另一名孕期達34周的孕婦，在疫情解封後，拿著長榮航空的適航證明請他幫忙填，甚至表示自己想在生產前抽空去日本「套」一下，讓他立刻勾選「不適合」並蓋上職章。

陳醫師呼籲懷孕的準媽媽們，因為孕期狀況多，基本上是「不建議」孕婦做長途旅行，也包含搭飛機在內，他更嚴正說明：「尤其是28周以上，甚至應該要禁止」。他也希望孕婦別再來「歡」，他是會在診斷書醫囑欄寫上「不宜長途旅行」的醫師。文末，陳醫師更提供孕婦判斷何種為長途旅行的參考，認為去高雄看黃色小鴨可以，「至少高雄是就醫方便的城市」，但仍建議接近預產期的孕婦最好不要離預定生產的醫院超過一小時的路程。

而台大婦產科名醫施景中也在昨日表示，多數航空公司對懷孕周數並無嚴格規範，底線多落在35、36周之間，臨床上評估標準包括檢測胎盤功能，觀察是否有嚴重宮縮等。不過，開立適航證明並非保障孕婦一定不會在飛機上生產。

針對孕婦該不該做長途旅行一事，許多網友也在陳志忠醫師的PO文下方留言表示，曾經也是找陳醫師看診的孕婦，連想去上班都不放行了，更別說是要長途旅行；也有人質疑，懷孕的女性在孕期不是都會腰痠背痛嗎？怎麼還有辦法出去玩？「真的蠻佩服能出門玩的準媽媽」。