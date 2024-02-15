孕婦長榮機上產子 台大名醫曝心酸：開適航證明像畫押

今天有孕婦在長榮航空一架從日本羽田機場飛往台北松山機場的班機上生產，所幸機上有四名醫護協助，母子均安。孕婦搭機時需要提供適航證明，台大婦產科名醫指出，假期前後門診要求開立適航證明的孕婦增加，但該證明並非醫院正式文件，且開立後也不能保證孕婦不會在機上生產，若有意外還恐面臨孕婦、航空公司求償，所以醫師多不願開立。

據了解，該名孕婦是懷胎28周以下，台大婦產科名醫施景中表示，在飛機上生產有一定程度風險，若胎兒周數低於28周以下風險更高，出生後可能出現呼吸窘迫等情況，因機上緊急醫療設備不足，也沒有專業醫護，生產風險更高；飛行過程氣壓改變不會引發早產，早產原因有時與感染有關，但多數早產並無明確原因，也沒有前兆，難以預作準備。

孕婦搭機前，航空公司會要求提供由醫師開立的「適航證明」。施景中表示，多數航空公司對懷孕周數並無嚴格規範，底線多落在35、36周之間，臨床上評估標準包括檢測胎盤功能，觀察是否有嚴重宮縮等。不過，開立適航證明並非保障孕婦一定不會在飛機上生產，婦產科醫師擔心遭孕婦、航空公司咎責，在開立適航證明時多有猶豫。

「婦產科醫師也擔心挖坑給自己跳，被要求畫押，我們也不甘願。」施景中指出，春節或連假期前後，門診要求開立適航證明的孕婦不在少數，但適航證明最多只能證明孕婦目前狀態在搭機時不需醫療協助，不必拆座椅、吸氧氣等配合措施，是否會發生早產無法保證；若孕婦懷孕周數仍少、肚子不大，婦產科醫師會建議不必開立適航證明，「因為寫了也只是心安。」

施景中表示，醫院、衛福部文件格式中，並無制式的適航證明書，但大型航空公司如長榮、華航都有固定格式的適航證明書，若孕婦要搭乘的航空公司沒有固定格式，醫師會以診斷證明書作為替代。

另外，施景中說，通常緊急生產的情況，孩子一下就會產出，若民眾搭機時遇到鄰座孕婦生產，可以從旁協助讓嬰孩適度保暖，避免其掉落地面遭受外傷；以本次事件來說，羽田機場飛抵台灣距離並不遠，大部分情況可於降落後再送醫處理即可。