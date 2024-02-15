長榮班機孕婦分娩！空服員1句話同機醫師全舉手 作家尪助接生全身汗溼

長榮航空今天羽田-松山BR189班機飛行途中，一名孕婦旅客出現臨盆反應，幸運當時機上有4名醫師旅客，4名醫師與全體空服員協助，孕婦順利產下1名男嬰，母子均安。旅日作家「中古小姐」透露，其中1名提供協助的醫師是她醫師老公「魔人」，在機上幫忙全程接生，為援助忙到衣服溼透。

中古小姐表示，「魔人」今天搭飛機，傳訊息給她：「我還在機場，衣服已溼透，必須先想辦法換衣服才能離開機場」。她看到訊息差點嚇暈，原來是飛行途中有產婦生產，她的丈夫在飛機上幫忙全程接生。

中古小姐表示，她聽完這件事實在是內心百感交集，因為丈夫原本上周就要搭飛機，但她提議在東京多留幾天才改機票。「換句話說如果沒改機票，今天回台灣班機上萬一沒有醫生，那媽媽和孩子會有多危險」。

她表示，希望孕婦媽媽們出國務必慎重，務必把自己和孩子的健康放第一，不要讓大家擔心。

有機上旅客留言，「我就是在飛機裡（坐在孕婦前面）的乘客，太感謝這位醫生了」。其他網友表示，「醫生真是太偉大了！ 這位孕婦真的很幸運」、「整個好電影才會出現的情節！空服員問：『請問飛機上有人是醫生嗎？』帥氣醫生們一一舉手幫忙。哇～真的是太戲劇化，好險沒有出事！一切平安」、「好像電視劇情，魔人會有福報的」。