台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精 全聯及國防部台中福利站下架

台中市政府把關年節肉品食安，加強市售肉品動物用藥抽驗，上個月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片(冷凍)，發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅，檢出數值為0.002ppm，違反食安法規定，已通知有販售該批肉品的販售業者立即下架，並針對福利站依違反食安法裁處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局說，該肉品具有台灣優良農產品標章(CAS)及農產品產銷履歷制度(TAP)認證，由台糖公司監製、屏東縣信功實業有限公司屠宰加工，有效日期為2024年6月10日、追溯號碼23121150490-52513的產品，目前初步掌握產品銷售於全聯及國防部福利事業管理處所屬台中福利站，已通知應全數下架停止販售並回收。

全案已移請源頭製造商(屏東縣)及產品責任商(台南市)縣市衛生局處辦，產品業者依食安法規定，仍可提出複驗申請，國產肉品檢出含有禁用的動物用藥，尚待追溯源頭之屠宰加工及農業畜產等相關主管機關進一步調查釐清。

衛生局食品藥物安全處說，人體若大量食用瘦肉精含量超過標準值的食品，可能會出現噁心、頭暈、肌肉顫抖、心悸、血壓上升等中毒症狀，市府對於市民的食安與健康，採取高標準且嚴格態度，有關販售食品稽查與抽驗工作，每年檢驗件數全國第一。為讓市民安心過好年，將持續強力稽查與抽驗，嚴密把關市民的食安及健康。