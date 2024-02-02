快訊

5個姑姑初二回娘家成夢魘！母不准回家 得花3萬煮飯伺候

綠白為「誰先致電」隔空交火…卓榮泰發3點聲明 認見黃珊珊

統一集團宣布投資Yahoo台灣 將認購2500萬美元可轉換公司債

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精 全聯及國防部台中福利站下架

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市食品藥物安全處說，台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精。圖／台中市政府提供
台中市食品藥物安全處說，台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精。圖／台中市政府提供

台中市政府把關年節肉品食安，加強市售肉品動物用藥抽驗，上個月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片(冷凍)，發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅，檢出數值為0.002ppm，違反食安法規定，已通知有販售該批肉品的販售業者立即下架，並針對福利站依違反食安法裁處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局說，該肉品具有台灣優良農產品標章(CAS)及農產品產銷履歷制度(TAP)認證，由台糖公司監製、屏東縣信功實業有限公司屠宰加工，有效日期為2024年6月10日、追溯號碼23121150490-52513的產品，目前初步掌握產品銷售於全聯及國防部福利事業管理處所屬台中福利站，已通知應全數下架停止販售並回收。

全案已移請源頭製造商(屏東縣)及產品責任商(台南市)縣市衛生局處辦，產品業者依食安法規定，仍可提出複驗申請，國產肉品檢出含有禁用的動物用藥，尚待追溯源頭之屠宰加工及農業畜產等相關主管機關進一步調查釐清。

衛生局食品藥物安全處說，人體若大量食用瘦肉精含量超過標準值的食品，可能會出現噁心、頭暈、肌肉顫抖、心悸、血壓上升等中毒症狀，市府對於市民的食安與健康，採取高標準且嚴格態度，有關販售食品稽查與抽驗工作，每年檢驗件數全國第一。為讓市民安心過好年，將持續強力稽查與抽驗，嚴密把關市民的食安及健康。

抽驗 瘦肉精 衛生局 食安

延伸閱讀

五分車要來了！台糖新營糖鐵復駛火燒店站3日首發

以為是火災！北港全聯警鈴大作 民眾呆愣數秒才意會原來是「這件事」

網紅詹姆士偷吃全聯商品不付錢稱「客家精神」 客傳會震怒籲道歉

偷吃商品放回架上遭撻伐！網紅詹姆士被逮驚「第一次有警察來家裡」自爆粉絲數漲許多

相關新聞

地牛翻身超有感！嘉南地區18:10發生規模4.6地震 雲嘉最大震度4級

晚間嘉南地區發生有感地震。根據中央氣象局報告，今天傍晚6時10分，發生規模4.6地震，震央在嘉義太保市，雲林、嘉義最大震度...

再探10度低溫！除夕、初一全台恐都又濕又冷 最冷時間點在這時候

中央氣象署表示，明天仍受東北季風影響，天氣跟今天類似，周日白天溫度短暫回升，入夜後鋒面接近，下周一起就變天降溫，溫度逐日...

新冠疫情高峰帶動疫苗打氣登新高 JN.1保護力高達五成

本周類新冠疫情迎第五波高峰，疾管署發言人羅一鈞表示，本周前四天接種人數創下XBB開打以來新高。根據美國疾管局研究，成人接...

2024台北燈節2月2日起亮燈迎春 賞燈逛商圈採買一次滿足

2024台北燈節「龍躍光城」即將在台北西區登場，展區橫跨捷運西門站至北門站一帶，台北市觀光傳播局指出，台北燈節會場周邊商...

台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精 全聯及國防部台中福利站下架

台中市政府把關年節肉品食安，加強市售肉品動物用藥抽驗，上個月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安...

嘉義傍晚地牛翻身！氣象站監測4級地震 民眾飽受驚嚇

嘉義傍晚6點10分地牛翻身，氣象站監測4級地震，正值晚餐時間，民眾飽受驚嚇，嘉義縣市消防局暫未接獲災情，出動消防人員查報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。