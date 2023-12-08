學校午餐液蛋下周一解禁 蛋商樂了：有助提升蛋品銷售

台中市長盧秀燕今天宣布校園午餐液蛋下周一可望解禁，對此，台北市蛋商公會表示，「業者都很高興」，對於雞蛋的消費有幫助，明天的會議仍會與業者們交換意見。但是否需求增加而會漲價，公會表示，目前沒有調整空間。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，業者聽到這消息都很高興，至於下周一開始使用液蛋會增加多少消費量，還無法統計；但是學校開始使用液蛋以後，「雞蛋會比較有銷」。

至於蛋價是否會因此有漲跌，他說，明天晚上還是會繼續開會，問問大家的意見，目前業者庫存仍多，價格還沒有調整空間。

中華民國蛋品行銷發展協會理事長高傳謨表示，學校午餐解禁使用液蛋，對雞蛋銷售會有幫助，應該可以增加一成的消費量；但液蛋原本就有固定的族群在用，比如學校會認為殼蛋比較沒有這麼好用，液蛋使用也比較方便。

高傳謨表示，學校開放使用液蛋，先把雞蛋價格緩下來不要再跌了，未來是否漲價，要看供需狀況；畢竟禽流感也有漸漸升溫趨勢，但解禁液蛋至少是個好消息，有助推升雞蛋銷售，否則產業不會進步，現在剩蛋很多也無法解決。

台北市團膳公會理事長高嘉鴻表示，在學校午餐禁止使用液蛋期間，團膳還是有供應雞蛋料理，禁的是使用液蛋，並非禁止吃蛋，各校都還是有在吃蛋料理，只是有些廠商業者習慣使用液蛋，自己打蛋比較費工，因此暫時沒有使用；有些業者一直使用CAS洗選殼蛋，一顆一顆殼蛋可以看到雞蛋完整性和條碼，依照各校各業者的需求使用。

高嘉鴻說，現在全面開放可以用，殺菌過後的CAS液蛋不能煮蛋花湯，因為均質過的液蛋下水後會混濁，不會形成蛋花；但是若做為蒸蛋，質地卻會非常綿密，相對於整顆現打的雞蛋，口感有差別。並非自己手打的殼蛋就不好，全國六七成的業者都是靠殼蛋打蛋使用，特別是中南部業者，北部都會區較多使用液蛋；只要符合衛生安全標準的蛋品，團膳殼蛋、液蛋都可以使用。