台中校園液蛋禁用令下周一解封 盧秀燕：有把關條件

進口蛋引爆食安危機，台中市等8縣市9月宣布學校營養午餐全面禁用液蛋。台中市長盧秀燕今表示，台中市與北部幾個直轄市已經講好了，從下周一開始解封，校園可以使用液蛋，但是有小小把關，液蛋必須是12月製造，確保現在液蛋的生產日期要新鮮。

盧秀燕表示，當初禁止液蛋，是因為發生巴西蛋混國產蛋，變成液蛋，無從辨別，而且有些巴西蛋已經過期了，擔心造成衛生與安全疑慮，所以台中市府率全國之先校園禁用液蛋，讓師生營養午餐健康安全。

盧秀燕說，現在雞蛋荒紓解，中央與地方這段時間也有加強管制液蛋製造，中市府與北部幾個直轄市已經講好了，從下周一開始解封，校園可以使用液蛋，但是有小小把關，液蛋必須是12月製造，確保現在液蛋的生產日期要新鮮，市府也會加強查察之前有問題的巴西蛋。