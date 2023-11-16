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旅宿業缺工未解 觀光署穩定旅宿服務量能經費立委凍結500萬

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
立委認為應針對缺工原因進行勞動環境改善、檢討中高齡員工非友善職場，提案凍結用於穩定旅宿服務量能4億元的觀光發展基金10%經費。記者周湘芸／攝影
立委認為應針對缺工原因進行勞動環境改善、檢討中高齡員工非友善職場，提案凍結用於穩定旅宿服務量能4億元的觀光發展基金10%經費。記者周湘芸／攝影

國內旅宿業缺工未解，立法院交通委員會今審查113年度觀光署單位預算，其中在觀光發展基金編列4億元用於穩定旅宿服務量能，立委認為應針對缺工原因進行勞動環境改善、檢討中高齡員工非友善職場，提案凍結10%經費，3個月內提出書面報告始得解凍。觀光署長周永暉則說，前端需要更多資源幫助業者，希望降低一點凍結500萬元。

疫後國內旅宿業缺工嚴重，業者爭取開放聘用外籍移工，觀光署上月底完成「旅宿業開放外籍移工評估報告」送至勞動部。勞動部長許銘春則說，經初步檢視，觀光署對於專案媒合成效不佳、薪資條件不足、挑工及可能影響中高齡及二度就業婦女就業等疑慮尚未完全釐清。

交通委員會今審查113年度觀光署單位預算，立委陳素月認為應針對缺工原因進行勞動環境改善、檢討中高齡員工非友善職場，針對不同規模旅宿業遭遇狀況做完整了解，並對缺工樣態與名額做更精準估算，提案凍結用於穩定旅宿服務量能4億元的10%經費，在周永暉爭取下則改為凍結500萬元。

周永暉受訪表示，目前勞動部已準備安排開會，觀光署也表明確實有移工需求，開會時會理性溝通。針對許銘春向立委跟媒體表達的疑惑，觀光署會再做內部整理向她說明。至於旅宿業聘用移工的薪資水準，他指出，會依照標準、勞動部規定，也要視來源國而定，首要還是先確認能引進及主要來源國。

周永暉強調，旅宿業沒有不聘用國內中高齡二度就業或婦女就業人口，業者都很歡迎，但實際願意從事的確實不多，具體媒合成功的就是2500人，會盡可能全力幫忙業者，但也要尊重勞動部審議機制，過去國內在開放移工也努力很長一段時間。

觀光署 勞動部

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