高鐵日均運量新高 品質遭譏「台鐵化」

台灣高鐵日均運量創通車後新高，營收超越疫情前，卻成為「雙面刃」。因尖峰時刻的自由座車廂擁擠、站滿乘客，高鐵甚至得機動開放自由座旅客站在對號座車廂，及調整開放三節至八節不等自由座車廂；雖然高鐵日前趕緊宣布十月十六日起每周再增十四班次，但標榜高品質服務的高鐵，已被網友諷刺「台鐵化」，成為高鐵在亮眼營收下的重大挑戰。

自去年六月起，因疫情趨緩，高鐵運量逐漸提升。台灣高鐵公司統計，疫情前、二◯一九年的日均運量約十八萬五千人次；今年截至八月的日均運量已達廿萬人次，尤其八月日運量更達廿一萬人次；就因人潮回流，今年一至七月平均營收更達四十點七億元，已超越疫情前水準。

不過，由於搭乘自由座車廂的回數票或定期票數量，逐年成長至少一成。實際觀察尖峰時刻，自由座多短程通勤旅客，不僅車廂內站滿乘客，部分旅客得擠在走道或車門附近；其中，台北站因為月台站體不大，雙向候車月台人流龐大，排隊人龍繞了好幾圈。

搭高鐵短程通勤成趨勢

高鐵觀察，部分疏運、假日的「超尖峰時段」自由座旅客的乘車區間，多為如台北–桃園、台北–新竹、板橋–桃園等北部短區間；而自由座旅次較多的時段包括上下班通勤、周末及連假返鄉收假。

文化大學土地資源學系主任李家儂分析，雙北房價高，民眾轉而選擇負擔交通運輸成本，換取相對理想的居住空間；例如高鐵通勤時間中，桃園到台北約廿分鐘、新竹到台北約卅分鐘，正好符合台灣平均單程通勤時間、約四十五分鐘。不過他提醒，隨站點周邊土地陸續開發，將帶動更多通勤族，自由座站票客湧入對號座車廂，自然會影響其乘車品質，問題勢必更嚴峻。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，高鐵沿線發展如同台北捷運的放大版，加上定期票，使旅客的交通成本下降，搭高鐵往返台北與桃園間，單程僅廿分鐘，比在台北市區開車移動還快，搭高鐵短程通勤已成趨勢。

交通部鐵道局長楊正君指出，都市發展進程，都會區多會往外擴散，核心區為經濟商業活動的主要區域，一般住宅則往外發展，世界大型都會區皆然。台北房價高昂、建物密集，借助軌道交通運輸便捷，加上核心區外圍房價相對較便宜，及打造串聯北北基桃生活圈的趨勢，人口往外圈流動是必然，高鐵確實逐漸會從服務城際運輸，轉變為分擔通勤運輸功能。

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