腸病毒略降溫 新增1男童染克沙奇A4型併發重症

腸病毒疫情略微降溫，疾管署疫情中心主任郭宏偉今天表示，國內新增1例腸病毒感染併發重症確定病例，為北部2歲男童；而國內未來一周腸病毒預計仍處高原期。

疾管署防疫醫師林詠青也說，男童在6月5日發病，6月6日到診所就醫質料，住院之出現嘔吐、意識不清、抽搐、心跳加快等腸病毒感染併發症重症的危險徵兆，6月15日病況穩定出院，經通報檢驗後於6月19日確認感染克沙奇A4型併發重症。

今年累計4例腸病毒感染併發重症病例，分別感染腸病毒D68型、伊科病毒21型、克沙奇A6型及A4型，均為5歲以下幼童。

疾管署監測資料顯示，上周腸病毒門急診就診計12633人次，較前一周略降4.8%，惟仍高於流行閾值且處高原期。另依實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68等多種型別腸病毒亦於社區活動。

針對國際腸病毒疫情，郭宏偉也說，大陸、香港、泰國、馬來西亞的疫情仍在上升，並且除了馬來西亞外都高於去年同期。