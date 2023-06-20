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腸病毒略降溫 新增1男童染克沙奇A4型併發重症

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
腸病毒感染併發重症病例。圖／疾管署提供
腸病毒感染併發重症病例。圖／疾管署提供

腸病毒疫情略微降溫，疾管署疫情中心主任郭宏偉今天表示，國內新增1例腸病毒感染併發重症確定病例，為北部2歲男童；而國內未來一周腸病毒預計仍處高原期。

疾管署防疫醫師林詠青也說，男童在6月5日發病，6月6日到診所就醫質料，住院之出現嘔吐、意識不清、抽搐、心跳加快等腸病毒感染併發症重症的危險徵兆，6月15日病況穩定出院，經通報檢驗後於6月19日確認感染克沙奇A4型併發重症。

今年累計4例腸病毒感染併發重症病例，分別感染腸病毒D68型、伊科病毒21型、克沙奇A6型及A4型，均為5歲以下幼童。

疾管署監測資料顯示，上周腸病毒門急診就診計12633人次，較前一周略降4.8%，惟仍高於流行閾值且處高原期。另依實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68等多種型別腸病毒亦於社區活動。

針對國際腸病毒疫情，郭宏偉也說，大陸、香港、泰國、馬來西亞的疫情仍在上升，並且除了馬來西亞外都高於去年同期。

疾管署呼籲，本周適逢端午節連續假期，民眾仍需隨時注意自身健康狀況，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫。同時疾管署也提醒家長持續提高警覺及注意腸病毒重症前兆病徵，尤其5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐(無故驚嚇或全身肌肉突然收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往大醫院治療。」

疾管署防疫醫師林詠青說明腸病毒疫情狀況。記者李青縈／攝影
疾管署防疫醫師林詠青說明腸病毒疫情狀況。記者李青縈／攝影

腸病毒 馬來西亞 疫情

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