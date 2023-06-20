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六大疫情持續 醫療機構等口罩鬆綁7月下旬再檢討

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞表示，口罩令檢討預計在7月下旬檢討。記者李青縈／攝影
疾管署發言人羅一鈞表示，口罩令檢討預計在7月下旬檢討。記者李青縈／攝影

六大疫情持續，新冠疫情仍在高原期，目前僅有醫療機構、醫事機構以及老人福利機構三處仍強置規定要戴口罩。疾管署發言人羅一鈞20日表示，7月不會針對口罩令鬆綁調整，7月下旬才會檢討鬆綁。

近7日每日平均新增253例COVID-19本土確定病例(併發症)，與前一周的每日平均新增245例上升3%。羅一鈞表示，目前疫情處於高點緩升、上下起伏狀況，預計會持續到六月底，另一方面機構陽性率也上升，針對老福機構等地的口罩令7月暫時不會調整，7月下旬才會檢討。

接下來端午連假將至，疫情是否進一步升溫？羅一鈞說明，目前天氣炎熱、呼吸道病毒存活優勢減少，但是人潮壅擠、不通風場所仍會增加傳染可能性，而通常遇到連假時，就醫人數反而會減少，要觀察連假過是否出現確診潮。目前估計每日感疫的人數仍是在2.2萬人至2.8萬人之間。

羅一鈞說，新冠、流感、腸病毒、日本腦炎、腸病毒、猴痘六大疫情不是在高原期就是處於持續狀況。他建議民眾出遊到人潮壅擠處或是室內外都可以戴口罩，並且完整接種疫苗，若有身體不適應該儘速就醫。

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疫情 口罩 羅一鈞

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