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病媒蚊威脅增！台南登革熱群聚新增16例 日本腦炎+3例

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署疫情中心主任郭宏偉說明疫情。記者李青縈／攝影
疾管署疫情中心主任郭宏偉說明疫情。記者李青縈／攝影

台南出現登革熱群聚，風險升高。疾管署疫情中心主任郭宏偉20日表示，新增3例日本腦炎以及16例登革熱，目前正值流行期，除了在我國要防蚊外，去東南亞等登革熱流行地區旅遊，都請落實防蚊措施，並於返國後自我健康監測。

郭宏偉說，監測資料顯示，上周新增16例登革熱本土病例，均居住台南市，分別為仁德區12例、東區3例及永康區1例，新增病例與首例病例具活動地或居住地關聯性，研判為群聚疫情。

今年截至6月19日累計17例登革熱本土病例，均居住於臺南市，另有49例境外移入病例，感染國家分別為印尼(15例)、馬來西亞(12例)、越南(7例)、泰國(7例)、馬爾地夫(4例)、印度(2例)、菲律賓(1例)及寮國(1例)移入。

另外，國內新增3例日本腦炎確定病例，居住地分別為高雄市岡山區2例及台南市西港區1例，居住地附近均有豬舍等高風險場域。今年截至6月19日累計6例日本腦炎確定病例，居住地分別為高雄市4例，台南市及花蓮縣各1例，個案活動地附近多有高風險場域。台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，2019至2022年全國同期確定病例數分別為11、6、8及5例，以40歲以上成人較多。

疾管署再次提醒，登革熱及日本腦炎等病媒蚊傳染病各年齡層都有感染風險，提醒民眾應提高警覺，避免於病媒蚊吸血高峰於戶外活動，不可掉以輕心。端午連假期間，民眾出遊或前往登革熱流行地區/國家，應加強自我防護，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可防蚊藥劑，並居住在有紗門、紗窗的房舍，以降低疾病感染風險。

如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並告知醫師旅遊活動史；返國入境時有疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員；也請醫療院所提高通報警覺，加強詢問就診者之TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位採取防治工作。

疾管署防疫醫師林詠青也說，接種日本腦炎疫苗為預防日本腦炎最有效之方法，幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應落實防蚊，如自覺有感染風險的成人 ，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。

台南市登革熱本土病例分布。圖／疾管署提供
台南市登革熱本土病例分布。圖／疾管署提供
日本腦炎疫情概況。圖／疾管署提供
日本腦炎疫情概況。圖／疾管署提供

日本腦炎 登革熱 台南

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