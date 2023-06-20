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流感重症新增22例及11例死亡 公費抗病毒藥物延長到7月底

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞表示，公費流感抗病毒藥劑使用條件適用期限延長到今年7月31日。記者李青縈/攝影
疾管署發言人羅一鈞表示，公費流感抗病毒藥劑使用條件適用期限延長到今年7月31日。記者李青縈/攝影

流感仍處高原期，疾管署疫情中心主任郭宏偉20日表示，流感重症新增22例及11例死亡。疾管署發言人羅一鈞也說，預計七月仍是流行期，再延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」適用期限至今年7月31日止。

上周新增22例流感併發重症(18例A型H1N1、4例A型H3N2)，年齡介於未滿10歲至90多歲，為18例男性、4例女性，發病日介於6月1日至6月16日，其中16例具慢性病史，20例未接種本季流感疫苗

另新增11例死亡(9例A型H1N1、1例A型H3N2、1例B型)，年齡介於40歲至80多歲，分別為7男4女，發病日介於5月1日至6月14日，均具慢性病史，其中8例未接種本季流感疫苗。

疾管署統計，上周門急診類流感就診人次達79366人次，與前一周持平，疫情處高原期；近期社區流行A型流感病毒，H1N1與H3N2共同流行。

疾管署說，本流感季自去111年10月1日起截至今年6月19日流感併發重症病例 累計294例，年齡層以65歲以上長者為多(占49%)，88%未接種本季流感疫苗，80%具慢性病史，其中死亡53例，79%未接種本季流感疫苗，94%具慢性病史。

流感疫苗 慢性病 H3N2

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