仍在高原期！新冠併發症上周每日平均增253例 XBB仍為主流

新冠疫情仍在高原期，疾管署疫情中心主任郭宏偉20日指出，近7日每日平均新增253例COVID-19本土確定病例(併發症)，與前7日之每日平均新增245例上升3%。

自3/20輕症免通報新制實施後，近7日每日平均新增253例COVID-19本土確定病例(併發症)，與前7日之每日平均新增245例上升3%； 5月起本土併發症累計10100例，未打滿3劑疫苗有4940例(約49%)，其中又以未曾接種任何一劑疫苗者約70%為多(3477例)。

上周平均每日新增30例死亡，較前一周之每日死亡平均數35例下降14%，尚需觀察；新增死亡個案中，92%具慢性病史、61%未打滿3劑疫苗、96%為60歲以上。現全國疫情仍處高原期，須提高警覺，密切監測各項指標變化。

疾管署指出，新增檢出86例Omicron亞型變異株確定病例。其中41例本土個案分別為36例XBB 、5例BA.2.75；另45例境外移入分別為40例XBB、5例BA.2.75。近四周監測總計，本土檢出病毒株XBB占79%，已為主流株。

疾管署進一步說明，國內近期COVID-19疫情統計，併發症中仍以65歲以上長者占77%，且併發症及死亡個案多具慢性病史或未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染COVID-19後發生重症和死亡風險，請長者儘速踴躍前往接種COVID-19疫苗以及早獲得保護力。