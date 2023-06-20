猴痘出現首例女性確診 新北90多歲女性感染源不明
猴痘出現首例女性確診個案，感染源不明調查中。疾管署20日公布新增19例猴痘確診個案，包括18例本土及1例境外，其中包含1例90多歲女性為國內首起女性猴痘案。
19例猴痘(Mpox)確定病例，18例為本土、1例為境外移入個案，居住縣市為北部11例、中部4例、南部4例，年齡介於20多歲至90多歲，發病日介於5月28日至6月14日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於6月13日至6月18日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者39名，已進行衛教並自我健康監測21天。
我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至6月19日累計確診181例病例(168例本土及13例境外移入)，其中123例已康復，6例仍住院治療中、52例於居家自主健康管理中。
疾管署指出，本次公布之個案中，其中1例為北部90多歲女性，為國內首例女性個案。該名個案自6月1日軀幹及四肢陸續出現疹子，6月15日因症狀未緩解且出現發燒等症狀至急診就醫，經醫師評估後採檢通報，於6月17日檢驗陽性確診。個案因長期臥床，生活起居皆由家屬協助日常照顧，除已緊急聯繫並匡列有照顧個案的家屬或居服員等高風險接觸者共9人，進行訪視、採檢與接種暴露後預防(PEP)疫苗，另因個案於5月12日至26日曾因肺炎住院，衛生局及該署持續進行可能感染源專案調查。
疾管署表示，統計截至6月19日止，全國共104家合作醫療院所可提供接種服務，為增加民眾接種方便性，其中11縣市、30家合作醫療院所有提供夜間或假日門診服務。呼籲符合接種條件之民眾，可至各縣市政府衛生局網站或疾管署全球資訊網/猴痘專區/猴痘疫苗/第三階段猴痘疫苗接種合作醫院項下(https://gov.tw/3SG)，查詢合作醫院名單及預約掛號等資訊，並儘速至合作醫療院所預約接種。
疾管署提醒，適逢端午連假，民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。
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