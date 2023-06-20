猴痘出現首例女性確診 新北90多歲女性感染源不明

「寧可信其有，不可信其無」，在這個科技時代，只要是機器存在的地方，常可見到奶油椰子口味綠色乖乖的身影，很多人相信「乖乖大神」可以保佑機器乖乖運行，若是有人質疑它只是迷信，工程師就會出面告誡「是真的有用，你遇到就知道」。

2023-06-20 12:05