入秋轉涼泡湯去！ Klook 盤點全台六大網美系美人湯

隨著秋意漸濃，慵懶的氛圍最適合安排一場愜意的溫泉之旅，舒緩平日緊繃的心情，更利用細緻的溫泉保養一下被夏日陽光曬得通紅的肌膚，順道跟閨密們拍個溫泉網美照，好好迎接舒服的秋季；Klook特別推薦全台六大網美系美人湯，不只有呈現四季美景的美肌之湯，還有飽覽一望無際平原與海洋的日式溫泉，絕對可以讓姊妹們體驗截然不同的美人湯之旅。

為提供旅客更輕鬆超值的入秋泡湯旅程，於Klook上每週三刷玉山卡預訂，全站單筆滿額最高現折666元，若為Klook新會員刷玉山銀行國旅卡則享全站八五折，以上皆需輸入限量指定優惠碼兌換，更多詳情可參考：https://www.klook.com/zh-TW/tetris/promo/e-sun-bank/?aid=27137

翠綠環繞的紅葉谷美人湯 保養肌膚之餘捕捉森林系美照

獨具特色的紅葉谷綠能溫泉園區於2022年8月底全新開幕，走入園區即可感受到濃濃的原民文化，餐廳與造景多使用自然材質為主，更為全台首座結合地熱發電與溫泉的觀光園區，以綠色能源、地方創生等理念打造；溫泉來自中央山脈的變質岩溫泉，屬碳酸氫鈉泉，水質清澈且細膩滑潤，不僅可以在翠綠山谷美景的環繞之下，放鬆泡個美人湯保養肌膚，和姐妹拍出森林系的打卡美照，透過Klook預訂還能享用當季當地的特色料理，如此有魅力的泡湯體驗不能錯過。

走入玉蘭軒湯屋感受四季 秘境湯泉感的頂級享受

在微涼的秋天，浸泡在美肌之湯絕對是最舒適的享受，位在高雄田寮區的花季度假－玉蘭軒湯屋提供獨立私人幽靜的泡湯空間，營造秘境湯泉的頂級享受，園區造景更富含東方禪意，以四季主題風格設計，每個角落都能夠欣賞到不同季節的迷人景緻，於Klook訂購可挑選「日暮湯屋」、「映月湯屋」、「沐蘭湯屋」等三種房型，依照需求選擇90至120分鐘的泡湯時間，享受美肌之湯沐浴後舒適之感，運動過後浸泡更可紓緩肌肉酸痛，是最好療癒身心的方法之一。

臨湖而建的湖畔花時間 沈浸歐式莊園浪漫氛圍

隱身在苗栗山林裡，臨湖而建的湖畔花時間，利用周圍環山繞湖的自然美景打造歐式莊園，提供花園泡湯區、石頭池、陶缸池等多種露天特色湯池，美人湯源自地下1,569公尺的碳酸氫鈉泉，富含礦物質成分，水質滑潤且無色無味，有助於舒緩放鬆，且園區主打溫泉不加熱、不循環使用，享有原湯原味，非常適合與三五好友相約享受泡湯體驗歐式莊園氛圍，由內而外洗滌身心靈。

濃厚日式風情的享沐時光 飽覽一望無際的平原與海洋

享沐時光溫泉位在有「苗栗米倉」美譽的苑裡，飯店充滿濃厚日式風情設計，兩側是綠油油的稻田，不僅有鄉村田園風光環繞，更以火炎山探勘發現的碳酸氫鈉泉最吸引人；Klook提供露天風呂、裸湯風呂兩種選擇，只需500元即可享受單次進場不限時的泡湯體驗，含豐富的泡湯設施，從溫泉池、冷泉、深淺池、SPA一應俱全，與好友泡湯之餘，還能飽覽一望無際的沖積扇平原及遠眺地標風車與海洋，隨手一拍都是封面照。

璞石麗緻半露天美人湯 享受山水圍繞的愜意感

烏來的溫泉遠近馳名，是大台北都市圈居民假日的休閒好去處，而鄰近烏來老街的璞石麗緻溫泉會館，更是烏來星級泡湯不能錯過的好選擇，館內的大眾湯多採半露天的設計，寬敞的空間毫無壓迫感，溫泉為素有「美人湯」之譽的碳酸泉，擁有去角質與促進新陳代謝的功效，還能趁機保養皮膚，並感受被山水綠意圍繞的感覺，十分愜意。

入選飯店米其林指南 精品級泡湯酒店馥蘭朵烏來

烏來溫泉多從石澗之間流瀉而出，泉水乾淨清澈甚至可以直接飲用，不容錯過的還有馥蘭朵烏來渡假酒店，榮獲飯店界米其林羅萊夏朵評選為精品酒店，可獨享富含碳酸氫鈉的美人湯泉與落地窗外翠綠山林美景，連吳宇森都攜手木村拓哉到此取景拍攝宣傳片《Time for Taiwan》；目前於Klook上預訂享有雙人景觀湯屋泡湯八三折起優惠，還能在思鸝餐廳靜謐精緻的環境享用餐點，徹底消除平日累積的緊繃壓力。 享沐時光溫泉位在有「苗栗米倉」美譽的苑裡，飯店充滿濃厚日式風情設計。Klook提供 館內的大眾湯多採半露天的設計，寬敞的空間毫無壓迫感，還能感受被山水綠意圍繞的感覺，十分愜意。Klook提供 目前於Klook上預訂馥蘭朵烏來渡假酒店，享有雙人景觀湯屋泡湯83折起優惠。Klook提供 紅葉谷綠能溫泉園區溫泉可以在翠綠山谷美景的環繞之下，放鬆泡個美人湯保養肌膚。Klook提供

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