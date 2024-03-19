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中職／高國慶自承被勸3年終認該退了 526以選手身分告別

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
高國慶退休主視覺。統一獅隊提供
高國慶退休主視覺。統一獅隊提供

統一獅隊45歲「綠色坦克」高國慶去年未留下一軍出賽成績，季後決定卸下選手身分，今天舉辦引退記者會，還原決定引退過程，他坦言去年整季未上一軍，自己也知道時候到了，「我該放下了…。」

記者會在隊友的感言影片中揭開序幕，高國慶還沒走上台，光是看著影片已經開始拭淚。隊友眼中「無時無刻都在想棒球」的男人，高國慶直到長達12分鐘的引退商品工商時間，依然掩蓋不了淚眼，紅著眼眶展示引退球衣、重現開轟經典動作。

真正下定決心引退，高國慶指出，去年一直沒有機會，但還是持續在準備自己，「20年第一次沒有任何原因（受傷）上不了一軍，整整半季沒有上去已經有心理準備，我的機會已經沒了。」他也感謝領隊蘇泰安，其實早在3年前就已經在勸退他，但一直對他讓步，現在自己也該放下了，「想一想，也該換個角色幫助球隊了。」

高國慶談到告別選手生涯的最掙扎，還是再於不能在場上比賽，「不是球員就沒有比賽，這是我最放不下的。小學四年級開始打球，一直很享受這個過程，30幾年說要放棄很掙扎，既然決定了，就好好面對未來。」

高國慶轉任教練後還在學習，也已體會到其中難處，「當教練之後，要分擔的事情太多，當球隊在低潮、出狀況的選手很多，剛開始我不知道怎麼上手，當了教練必須去面對如何讓選手提升能力，這也是我現在一直不斷學習的。」他也先向選手喊話，「如果我有做不好的，希望選手多見諒、多包涵。」

回顧這20年來職棒環境變化，高國慶也分享，以前資訊不是那麼發達，比賽完想要看影片找突破點，可能要熬夜到2、3點看重播，「好不容易熬過了，可能因為有時間限，制剪接又跳過。」但現在的職棒還境資源多了，也有許多資源、運科方面的投入，讓球員可以獲得更多新知。

獅隊日前已經公布將在5月舉辦REMINISCENCE復古月主題活動，最終壓軸為26日高國慶引退活動，在台南球場登場。

記者會尾聲，高國慶哭著表達對球迷的感謝，「這20年，不是短短幾句感謝可以帶過我對球迷的感激，這些打球的歲月，我一直都不孤單，感謝有你們，希望可以在5月26日那天以選手身分，當面和你們說謝謝。」球團也公布，高國慶將在當天最後一次以選手身份，先發出賽站上打擊區。

棒球 統一獅 高國慶

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