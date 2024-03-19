中職／豪華席限量68席售價6800元 高國慶看背號：選手要就讓

高國慶的引退賽將在5月26日在台南棒球場登場，以先發之姿上場，統一獅隊球團今天也公布售票及相關商品資訊，限量68席的豪華觀禮席售價6800元。是否會續穿68號展開教練生涯？高國慶率性回應：「只要有選手想要，我就讓。」

獅隊將在5月26日面對中信兄弟隊，當天針對引退賽推出「豪華觀禮席」及「引退親筆簽名套票」，特別席位在一壘E區專屬的68個席次，賽後可至場內草皮區專屬觀禮區，近距離見證引退儀式，也能擁有引退球迷版球衣、親筆簽名引退紀念票卡、紙箱王共同合作開發製作紀念版坦克車，每台坦克擁有專屬流水編號及證書，並搭贈本次高國慶引退賽相關購票贈品，包括球員卡組、球衣款小提袋、典藏徽章組，及當日比賽實戰紀念球。

萊恩酷商品部推出一系列商品，包括球衣、Ｔ恤、球帽、紀念球、引退賽實戰球、毛巾、馬克杯、引退限量球衣裁片球員卡、引退紀念綠色坦克搖頭公仔、引退限定軍牌項鍊等，每款商品設計，以「綠色坦克」為靈感，融入了軍事風格中的士官長軍階元素，並加入阿美族八角星圖案，象徵高國慶在球隊20餘年的不懈奮鬥和貢獻的紀念。

高國慶生涯以4號球衣起步，2007年更換成68號，一路使用至今，記者會也選在距離5月26日倒數68天的今天進行。

被問到當教練後是否繼續使用68號，高國慶表示，只要有選手想要，自己就會讓，他也想起當初就是在一色優教練的建議下才換背號，「他說4號比較適合年輕選手，我也沒什麼考慮，就聽他的。」他說一色優是自己人生最重要的3位教練之一，至於其他兩位是誰？高國慶笑答，留到比賽當天再說。