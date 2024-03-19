中職／3呎線之亂若早16年將成就嘟嘟的完美？高國慶這麼看

16年前那個不完美的夜晚，直到告別選手生涯的這一天，高國慶還是想向「嘟嘟」潘威倫說抱歉，讓他的生涯少了一項偉大紀錄。

2008年7月10日在台南球場面對中信鯨隊之戰，是一個以遺憾刻畫的夜晚，潘威倫首局第一打席面對林冠仲，一顆內野高彈跳球，潘威倫在一壘線邊接到球後傳一壘稍有偏差，高國慶伸長了手，還是讓這球從手套外溜了出去，記錄組記為高國慶的接球失誤。

這之後的故事，在往後歲月不斷回顧，潘威倫27上27下，投出一場無安打比賽，也讓一個平凡的失誤開局成為無法彌補的缺憾。

高國慶一直記得這個失誤，覺得自己愧對潘威倫，但潘威倫也認為是自己的傳球要負較大責任。

高國慶今天回憶此事，他說：「這是一直烙印在我心裡對嘟嘟很抱歉的事情，我也和他說過，如果我自己要走出來，我只能告訴我自己，我也是很想把那顆接起來，但在那個當下反應不夠快。」他直言，「很可惜，讓他的生涯缺一個超人紀錄。」

同樣的場景放到近年，擊球員幾乎全程跑在線內，且越跑越內側，有機會判決妨礙守備。高國慶對此表示，沒有想那麼多，但自己確實認為近年的三呎線判決值得討論，「我始終覺得三尺線是模糊地帶，這不只我們要討論，是全世界棒球都要討論。」

他說，「這會讓比賽有模糊地帶，讓人有投機取巧機會，當你來不及時就往人砸，可能讓裁判判妨礙，早期沒有討論那麼多，近幾年才比較多，我在那邊守那麼多年，我覺得這都不是問題，我覺得這個需要好好討論。」