中職／點名3人有望成長青樹 高國慶：不要在意別人眼光

高國慶以45歲高齡引退，這些年來聽到的批評從沒少過，對於未來想要挑戰到40歲以上的選手，高國慶認為，不要在意別人的眼光，自己可以打到現在，並非占著茅坑不拉屎，也不是因為是教練愛將，自己練得並不比別人少，點名陳俊秀、林泓育、朱育賢等人都成為長青樹的能力。

2004年展開職棒生涯的高國慶，其實很早就曾擔憂沒球可打，進來職棒沒多久就碰到假球事件，「剛進來碰到那些事情真的很難過，很怕打一年就沒球可打了，那時還哭了，沒球打要怎麼面對我的父母親。」他說從小打球開始都在住校，打職棒可以讓爸媽透過轉播看到自己，是他很自豪的一件事情。

如今一轉眼20年過去，過去三年球團已經希望他退，但高國慶有堅持，還想再當選手拚一拚，直到去年整季未上一軍，讓他體認到時候到了。

被問到未來選手是否還有機會打到這麼長的生涯，高國慶有感而發，「真的不要在意別人眼光，打到現在一定有褒有貶，他們（球迷）有發言權，怎麼說都可以，但只要想著我不是占著茅坑不拉屎，不是我沒在練、不是教練對我好，我還是持續在練，而且我練得並不少，持續想要爭取上場。」

高國慶說，打到這個年紀，選手一定都在持續求新求變，不會滿足於現狀，也看好像是陳俊秀、朱育賢、林泓育等人都有機會，「持續做好自己的事情，就有機會留在場上貢獻，不要想這個環境就是要讓給年輕人，這個地方就是看實力、能力。」他說：「期許後輩都可以打到40歲以上，這在棒球這個運動項目是可以的。」