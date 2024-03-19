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中職／526引退賽先發 高國慶將帶最高齡野手紀錄告別

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
高國慶引退賽出賽那天，將打破曾智偵保持的最高齡野手出賽紀錄。 記者林俊良／攝影
高國慶引退賽出賽那天，將打破曾智偵保持的最高齡野手出賽紀錄。 記者林俊良／攝影

高國慶引退賽將在5月26日台南棒球場登場，他將以先發之姿上場，這也將讓他多帶一項紀錄引退，打破曾智偵保持的最高齡野手出賽紀錄，最高齡本土投手紀錄也屬於他。

獅隊日前已經公布將在5月舉辦REMINISCENCE復古月主題活動，最終壓軸為26日高國慶引退活動，在台南球場登場。高國慶表達當天想以選手身分和球迷說再見，球團今天也透過新聞稿證實，他將相隔592天再次先發出賽站上打擊區。

高國慶屆時年紀將是45歲5個月又81天，打破曾智偵保有的45歲138天紀錄，在引退日再帶一項紀錄告別。

高國慶同時也以43歲279天保有第二高齡投手、最高齡本土投手登板紀錄，從2019到22年連續4年都以投手之姿上場，生涯防禦率13.50，而這4場登板單場最快球速逐年排序為126、122、121、112公里。

高國慶引退記者會上述說告別心境。 記者林俊良／攝影
高國慶引退記者會上述說告別心境。 記者林俊良／攝影

今天在引退記者會上述說告別心境，高國慶坦言從上周開始就很難睡，很難想像今天畫面，「只能說，5月26日那天會更難受，畢竟是在自己的球場，踩著草皮，感觸會比較深。」他說許多球迷從小開始看自己打球，如今都已成家立業，也有成為選手的，當天希望好好跟球迷、家人、隊友告別。

高國慶不諱言，如果有機會，也想到其他球隊再打1、2年，「但這個年紀，真的不會有球隊要，總經理也一直跟我說，可以換別的角度看看。」真的決定放下的那一刻，他是當面與領隊蘇泰安表達，但直到那一刻，「還是很不想說出『退休』那句話，真的想了很久，是時候了。」

棒球 球速 高國慶

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