中職／龍隊開幕戰票價公布 本後1880元滿足「本質迷」

味全龍隊挑戰二連霸，新球季將在3月30日在台北大巨蛋揭開序幕，球團今天公布開幕系列賽票價，最貴的內野本壘後方，領隊丁仲緯指出，這個區塊的觀賽體驗是最好，最可以滿足「本質迷」。

龍隊3月30日面對樂天桃猿隊、31日面對中信兄弟隊，今天在開季記者會上公布票價資訊，最便宜的外野全票500元、半票400元，內野全票680到1880元、半票則是580到1880元。

龍隊這兩戰售票將先開放一層和二層，預計2萬5到3萬人之間，丁仲緯提到票價分布，他表示，「主要是一樓內野分區比較多，希望給不同需求的球迷不同票價，經過很多考量、綜合評估，希望讓更多人可以進場看球賽，把職棒球迷的餅做大，希望大家可以多多支持。」

他說龍隊雖已不是最新的球隊，但還是新球隊，希望可以有更多球迷進場為龍隊加油，若有機會也會朝向全開努力。被問到是否對開幕戰票房有信心，他笑答：「龍眾一心」。

最貴的本壘後方為不分全票、半票1880元，丁仲緯指出，團隊在先前比賽進場很多場，「我們觀察下來觀賽體驗是最好，還是希望滿足一些本質迷，純粹來看球，體驗棒球本質感受。」

其餘大巨蛋例行賽場次票價與開幕戰會有不同，丁仲緯指出，開幕戰均價落在900到1000元之間，其餘場次則可能落在700到800元之間，將在後續公布。