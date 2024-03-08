中職／大巨蛋恆溫很讚 吉力吉撈想起10年前東京巨蛋體驗

味全龍隊重砲吉力吉撈．鞏冠今天首次踏進台北大巨蛋球場，對恆溫能力讚不絕口，雖然巨蛋的「打者墳場」之名逐漸成形，但吉力吉撈不擔心，「我看林書逸練習時一直開轟啊。」

2013年經典賽時，還叫做朱立人的吉力吉撈．鞏冠跟著中華隊一起踏進東京巨蛋，當時的他還是牛棚捕手，雖然沒機會出賽，但也有過巨蛋體驗，如今看到台灣也有自己的巨蛋，吉力吉撈說：「很珍惜能在這裡打球的機會。」

第一次走進台北大巨蛋，吉力吉撈說：「外面的天氣很冷，但裡面有空調，沒有什麼感覺，熱身應該會比較順利，可以減少球員受傷機率，未來夏天的時候也不會太熱，很適合台灣的天氣。」

台北大巨蛋啟用之後，去年底亞錦賽雖然已有韓國球員開轟，陳聖平也在練習賽開轟，但台灣球員在此的正式賽首轟尚未誕生，吉力吉撈表示：「看巨人隊比賽前，書逸BP（打擊練習）的時候都有打出去，應該不用太擔心（難開轟）。」

龍隊今天在台北大巨蛋舉辦開季記者會，也公布冠軍戒的樣式，這是吉力吉撈第二枚冠軍戒，前一次是效力美職印地安人隊小聯盟時，當時同隊的總教練葉君璋、江少慶、陳品學也都有拿到。

吉力吉撈表示，加入龍隊後就想為球隊拿下冠軍，「沒想到第三年拿到，這是大家做好工作，認真比賽，才有這個結果。」至於這枚冠軍戒是否漂亮？吉力吉撈的回應是：「值得。」超越外型的回覆，更顯對冠軍戒的重視。