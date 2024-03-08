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中職／林襄帶六塊肌加盟小龍女 首談轉隊心情

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
林襄加入味全龍啦啦隊。記者余承翰／攝影
林襄加入味全龍啦啦隊。記者余承翰／攝影

味全龍隊新球衣、啦啦隊「Dragon Beauties」新制服今天亮相，新戰力林襄在台北大巨蛋穿著新戰袍現身，與台北市長蔣萬安合照時，腹部露出的6塊肌引起關注，也首次分享離開樂天桃猿隊的心情。

龍隊今天在台北大巨蛋舉辦開季記者會，三位球星吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻、徐若熙代表出席，劉基鴻、徐若熙更穿上新版球衣亮相，袖口以金色、黑色線條裝飾，紅色基底隱約浮出龍紋圖案，劉基鴻表示，新的球衣帶來新的氣息，「龍魂在胸前，新球季挑戰2連霸。」

味全龍隊新球衣、啦啦隊「Dragon Beauties」新制服今天亮相，劉基鴻（右）、徐若熙（左）穿上新球衣。記者余承翰／攝影
味全龍隊新球衣、啦啦隊「Dragon Beauties」新制服今天亮相，劉基鴻（右）、徐若熙（左）穿上新球衣。記者余承翰／攝影

龍隊啦啦隊也進行隊長交接儀式，原隊長琪琪卸下任務，她剛說完：「很感謝球團⋯⋯」就忍不住哽咽，最後表達自對於球團願意信任自己，給予隊長的這個責任十分感謝，「相信小映會做的更好，帶小龍女一起飛。」

接任新隊長的小映表示，事前有心理準備，但第一次擔任隊長還是會緊張，也感謝琪琪的協助。對於林襄的加入也很開心，「我們在明星賽、經典賽都有合作過，她的笑容很開朗，一起讓球隊氣氛更好。」

林襄在記者會中秀了兩段舞蹈，從樂天桃猿隊轉戰龍隊，舞步都要重新學習，林襄笑說：「準備滿久了，應該沒跳錯，啦啦隊準備方式都一樣，春訓的時候都會好好準備應援。」

而林襄穿著新設計的粉紅色制服亮相，服裝剛好露出小蠻腰，引起媒體好奇，怎麼練出六塊肌？她表示，過年時候多休息，也有健身，才有好體態。

如今換上新球衣迎接中職新賽季，林襄表示：「心理上已經過了複雜拉扯階段，現在就是與小龍女一起準備新賽季。」

台北市長蔣萬安今天也到場支持龍隊開季，與林襄等啦啦隊一同合影，被問到是否擔心市長回去要跪算盤？林襄笑答：「應該不會吧，大家一起拍的，感覺得到他是龍迷，他也很歡迎我的加入。」

味全龍隊啦啦隊「Dragon Beauties」隊長交接，原隊長琪琪（左）卸任，新任隊長小映（中）、副隊長霖霖（右）。記者余承翰／攝影
味全龍隊啦啦隊「Dragon Beauties」隊長交接，原隊長琪琪（左）卸任，新任隊長小映（中）、副隊長霖霖（右）。記者余承翰／攝影
味全龍隊新球衣、啦啦隊「Dragon Beauties」新制服今天亮相，新戰力林襄在台北大巨蛋穿著新戰袍現身。記者余承翰／攝影
味全龍隊新球衣、啦啦隊「Dragon Beauties」新制服今天亮相，新戰力林襄在台北大巨蛋穿著新戰袍現身。記者余承翰／攝影

劉基鴻 啦啦隊 樂天桃猿

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